Ga seg som styreleder i fjor. Nå er Langeland helt ferdig i Start

Han var Start-satsingens ansikt utad. Nå er Christopher Langeland helt ferdig med sitt engasjement i Start.

Noe av det siste Christopher Langeland gjorde som styreleder i Start En Drøm var å presentere ny leieavtale med Kristiansand kommune. Foto: Jacob J. Buchard

9. apr. 2021 16:42 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er vel noe som har ligget i kortene ganske lenge. Det er nå snart ett år siden jeg ga meg som arbeidende styreleder. På det tidspunktet var jeg sliten, og så har det nå blitt naturlig at man heller ikke formelt sett skal være med i Start En Drøm lenger, sier Christopher Langeland.

Da Start i 2017 varslet at fem rike investorer skulle spytte penger inn i klubben, var Langeland ansiktet utad. Da Even Øgrey Brandsdal trakk seg våren 2018, gikk Langeland over i rollen som arbeidende styreleder.