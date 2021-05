Vålerenga skapte flere gode sjanser, men klarte ikke å avgjøre toppoppgjøret

Vålerenga var nær seier i serieåpningen mot Rosenborg, men unøyaktighet foran mål førte til at lagene delte poengene.

Christian Borchgrevink og VIF-spillerne jublet etter Even Hovlands selvmål. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

9. mai 2021 21:48 Sist oppdatert nå nettopp

Vålerenga – Rosenborg 1–1

Man kunne høre Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo godt under taket på Intility Arena. Terminlisten hadde gitt en attraktiv første kamp mot Rosenborg, men ingen tilskuere slapp inn på Oslos første toppoppgjør i 2021.

VIF kontrollerte store deler av oppgjøret og tok ledelsen. Til vertenes frustrasjon svarte RBK med en gang, men det var mye å ta med seg for et Vålerenga-lag med store ambisjoner. Fagermo engasjerte seg i kjent stil på sidelinjen og må ha kjent på en tilfredshet over at eget lag var nærmest seieren.

Det og det ene poenget var i hvert fall helt greit å ha i bagasjen, etter det mange mente var et tidlig nøkkeloppgjør i gullkampen.

– Vi bør vinne i dag med tanke på sjansene, så jeg er skuffet over at vi ikke gjør det. På en annen side er jeg veldig fornøyd med å se utviklingen i laget, sa Fagermo etter kampslutt.

Fakta Kampfakta Vålerenga – Rosenborg 1–1 (1–1) Mål: 1–0 Even Hovland (s.m.), 1–1 Kristoffer Zachariassen, Gule kort: Hovland, Andersson, Zachariassen, Hoff Lagoppstilling Vålerenga: Klaesson – Borchgrevink, Tollås Nation, Näsberg, Adekugbe – Oldrup, Bjørdal, Sahraoui – Dønnum, Kjartansson, Layouni (ut for Christensen 65 min.) Lagoppstilling Rosenborg: Hansen – Reitan, Eyjolfsson, Hovland, Andersson – Zachariassen, Henriksen, Hoff – Ceide (ut for Holse 68), Islamovic, Vecchia Vis mer

Vil kjempe om gullet?

Det var to spillergrupper med forventninger på sine skuldre som møttes i duskregnet på Intility Arena. Vålerenga knep bronsen foran Rosenborg i fjor, selv om det for sistnevnte egentlig kun er gull som gjelder.

For Vålerenga er det håp om å forbedre seg fra forrige sesongs tredjeplass. Dag-Eilev Fagermo har kommet til klubben for å ta gull, men har samtidig erkjent før årets sesong at det skal bli vanskelig å klare det i 2021. Til det mangler stallen fortsatt litt bredde.

Men i fotball er ingenting umulig. Og å styre store deler av kampen mot RBK, vil nok gi gullsultne Vålerenga-fans håp.

– Vi er langt lenger fremme nå enn for ett år siden, sa Fagermo og sammenlignet med serieåpningen mot Sarpsborg 08 i fjor. Da forsvarte VIF seg til en 1–0-seier.

For Rosenborg var den tøffe bortekampen en perfekt mulighet til å sette standard fra start. Laget kom aldri helt i gang forrige høst, etter at Åge Hareide tok over laget. Han har selv vært klar på at han i løpet av første halvdel av sesongen vet om spillerne har tro på det han forsøker å skape. Det vil avgjøre om han forlenger kontrakten sin med klubben. Den går ut etter sesongen.

De to andre topp fire-lagene fra i fjor, Molde og seriemester Bodø/Glimt, vant hver sin kamp søndag. Dermed var rammen satt før oppgjøret senere på kvelden. Hvert av lagene skal spille 29 kamper til, men det er aldri dumt å starte en ny sesong med tre poeng. Spesielt når det spås å bli en jevn kamp mellom forrige sesongs fire topplag.

Det var god stemning mellom Åge Hareide og Dag-Eilev Fagermo (med ryggen til) før kampstart. På banen var det intenst, til tross for null tilskuere. Foto: Stian Lysberg Solum

VIF i ledelsen etter selvmål

Vålerengas angrep besto av fjorårets toppscorer Vidar Örn Kjartansson, Aron Dønnum og nysigneringen Amor Layouni. Fagermos menn satte fart fra start og var nære flere gode muligheter. De to trenerne ga bra med lyd fra seg fra i hver sin tekniske sone i det nesten folketomme stadionet.

Etter ti minutter kom den første gigantmuligheten. Osame Sahraoui chippet ballen over RBK-forsvaret og til Kjartansson. André Hansen reddet spissens første forsøk, før Kjartansson på smått utrolig vis klarte å sette returen i stolpen og ut.

VIF bommet på sin store sjanse, men hadde kontroll. Gjestene fra Trondheim var knapt over midtbanen de første 20 minuttene. RBK fikk kom etter hvert bedre i gang, uten å skape noen store sjanser. De var det VIF som sto for.

Litt under ti minutter gjensto av første omgang da Christian Borchgrevink svingte et hjørnespark inn i feltet. Kaptein Jonatan Tollås Nation gikk i duell med Even Hovland, som under press stusset ballen inn i eget nett.

Det hadde ikke vært noen sjansebonanza, men VIF hadde fått hull på byllen.

Tett etter pause

Men RBK svarte umiddelbart. VIF-keeper Kristoffer Klaesson fikk aldri kontroll over ballen etter et langt oppspill fra gjestene. Etter hvert fikk Vebjørn Hoff ballen ute på venstrekanten. Han slo et hardt innlegg inn i vertenes boks, der Kristoffer Zachariassen enkelt kunne stange inn utligningen.

VIF hadde hatt mesteparten av spillet, men lagene var like langt til pause.

Hareide og Rosenborg tok pausepraten under et partytelt ute på kunstgressmatten.

Og gjestene kom ut vesentlig friskere etter pause. Da førte de spillet i perioder, mens VIF sløste bort flere gode kontringsmuligheter. Lagene slet med å skape de store sjansene.

Men etter 65 minutter fikk Kjartansson den muligheten han ønsket. Headingen fra straffemerket var god, men Hansen gikk i full strekk og fikk en god hånd på ballen.

Like etterpå fikk Dønnum sin mulighet på bakerste stolpen, men ballen skled av den tekniske vingens pannebrask. Etter hvert fikk han også prøvd den gode venstrefoten inne i 16-meteren, men skuddet fløy langt til side for mål.

Lagene fortsatte å prøve, og RBK ropte på straffe etter en handssituasjon i feltet, men det ebbet til slutt ut i 1–1.