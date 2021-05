Scoret mot klubben som slapp ham gratis: - Takknemlig

Erik Botheim ble aldri Åge Hareides mann. Nå har han scoret i hver Bodø/Glimt-start.

Erik Botheim ble fristilt fra kontrakten med Rosenborg. Tiden i Bodø/Glimt har startet fremragende. Foto: Mats Torbergsen

Nå nettopp

15. februar kom nyheten om at Rosenborg og Erik Botheim var enige om å terminere kontrakten til spissen som har vært i RBK i 4,5 år.

Angrepsspilleren ble aldri Åge Hareides mann, og var leid ut til Stabæk hele høsten Hareide returnerte til RBK.

Og da oppkjøringen til årets sesong begynte, ble det raskt klart at Botheim var en av spillerne som var overflødig på Lerkendal.

Før han altså ble sluppet gratis i midten av februar. To dager senere signerte han for Bodø/Glimt.

– Skiltes som venner

Etter søndagens 1-0-scoring mot Rosenborg – hans tredje på tre kamper – trenger man ikke lete lenge på sosiale medier for å finne Rosenborg-supportere som er frustrerte over at Botheim gikk gratis fra Lerkendal.

Selv er ikke Botheim overrasket over at klubben slapp ham.

- Nei. Det var best for begge parter. Vi ble enige om det, og skiltes som gode venner, sier han til Adresseavisen etter 2-2-kampen på Aspmyra.

Botheim satte fyr på forestillingen allerede etter åtte minutter, da han stanget inn innlegget fra Sondre Sørli. Da skulle det selvsagt feires.

- Jeg synes ikke det var spesielt mer enn jeg pleier. Det er gøy å score mål, og det er klart det skal feires, sier Botheim i pressesonen.

– Takknemlig

Det ble historien om den overflødige spissen som straffet laget han ikke ble regnet som god nok for.

– Det pleier å være slik, sier RBK-trener Åge Hareide.

– Angrer dere på at dere lot ham gå?

– Nei, vi kan ikke angre på det. Vi håper at han gjør det godt. Vi må ta andre valg, sånn er fotball, sier han.

Og etter kampen er Botheim forsiktig med meldingene i retning sin gamle klubb.

- Dette var ikke noe svar på tiltale. Rosenborg og jeg ble enige om at det var best å skille lag. Det er jeg takknemlig for. Noen ganger trenger man et nytt miljø for å fortsette utviklingen sin. Vi er gode venner i dag, sier han.

Botheim feiret etter 1–0-scoringen mot RBK. Foto: Mats Torbergsen

- Betyr det noe ekstra å score mot Rosenborg?

- Det betyr mye å score mål. Men det er ikke noe spesielt mot Rosenborg. Selvsagt er det spesielt at jeg har vært der i 4,5 år, men vi skiltes som gode venner og det er ikke noe nag. Jeg er veldig glad for at jeg har fått en god start, så gjelder det å se videre fremover, sier han.

Før han medgir at alt ikke bare var fryd og gammen mot slutten av RBK-karrieren.

- Nei, den siste tiden var ikke perfekt. Men sånn er fotballen. Den er brutal, og vi ble enige til slutt. Det er jeg takknemlig for, sier han.

Rosenborg kom tilbake med Carlo Holse, før Sondre Fet sendte hjemmelaget i føringen igjen.

Fikk drakten til Hovland

Men RBK berget poenget da Rasmus Wiedesheim-Paul utlignet helt på tampen. Etter en andreomgang Bodø/Glimt hadde dominert fullstendig.

- Jeg velger å fokusere på at prestasjonen vår er mye bedre enn tidligere. I andre omgang spiller vi bra Glimt-fotball, og da handler det om å stikke kniven i dem og drepe matchen. Det gjør vi ikke i dag, sier Botheim.

Som sto i pressesonen med to RBK-drakter etter kampen. Even Hovlands og Emil Konradsen Ceïdes.

- De er kompisene mine. Hovland hadde så lyst på drakten min gjennom hele kampen, så han fikk den. Ceïde sin fikk jeg fordi han er en god kompis, som har levert meg mange pasninger opp gjennom, sier spissen.

- Hvordan var det å møte gamle lagkamerater?

- Veldig gøy. Jeg kjenner gutta godt, og de kjenner meg. Jeg er veldig god kompis med så å si alle på laget, så det er klart det var spesielt for meg.