Hylles etter FA-cupseieren: – Blant de beste keeperne i verden

Lørdag kveld jublet Kasper Schmeichel og Leicester for FA-cuptittelen. Nå hylles den danske keeperen etter å ha stengt buret mot Chelsea.

BØTTELØFTER: Kasper Schmeichel løftet FA-cuptrofeet som Leicester-kaptein lørdag kveld etter å ha slått Chelsea i finalen. Her overrekkes trofeet fra Prince William. Foto: Reuters

15. mai 2021 22:57 Sist oppdatert 15 minutter siden

Youri Tielemans ble matchvinner i FA-cupfinalen da han avfyrte en rakett opp i krysset fra rundt 25 meter. Likevel er det Leicester-kaptein og keeper Kasper Schmeichel som er på alles lepper etter at Leicester sikret seg klubbhistoriens første FA-cuptrofé.

Rosenborg-trener Åge Hareide jobbet fire år sammen med Schmeichel i sin tid som landslagssjef for Danmark. Hareide så lørdagens kamp og han lot seg imponere stort over sin tidligere elev, som også ble stemt fram som banens beste spiller av klubbens supportere.

– Han er en fantastisk keeper. Han har evnen til å hente det frem når det virkelig gjelder. Har en enorm reaksjon på strek. Han er en vinnerskalle. Han er fokusert og han er innstilt på å gjøre sin jobb samtidig som han pisker andre. I tillegg så er han en hyggelig og fin gutt utenfor banen som er opptatt av de riktige verdiene, sier Hareide til VG.

– Hvor vil du plassere ham på nivå? Er han blant de aller beste?

– Ja, det er han absolutt. Jeg har hatt han i fire år og har sett hvilken jobb han har lagt ned og nivået han har. Etter dagens prestasjon er han blant de beste keeperne i verden etter min mening, svarer Hareide.

KLAR TALE: Åge Hareide mener sin tidligere elev på det danske landslaget er blant de beste keeperne i verden. Her fra VM i Russland i 2018 hvor Schmeichel holdt nullen mot Frankrike. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Leicester-sjef Brendan Rodgers tok også opp prestasjonen til keeperen på eget initiativ da han fikk spørsmål om scoringen til Tielemans.

– Tielemans’ scoring var som en «old school» matchvinnerscoring i denne turneringen, men redningene til Kasper Schmeichel var helt spesielle øyeblikk man trenger i slike kamper, sier Leicester-manager Brendan Rodgers til BBC etter kampslutt.

– Han er en verdensklasse keeper som ikke får respekten og oppmerksomheten han fortjener. Se for deg presset etter å måtte leve opp etter sin far. Han er en PL-vinner og en FA-cupvinner og jeg er veldig, veldig glad for å ha ham her, sier samme mann til BT Sport.

Hareide mener også at det ikke har vært enkelt for 34-åringen å hele tiden bli sammenlignet med sin far.

– Han blir sammenlignet med verdens beste keeper som Peter var. Det er en hard fight. Bare det gjør prestasjonene enda større. Han har taklet det på en mesterlig måte, mener Hareide.

34-åringens far var også ute i sosiale medier og gratulerte sønnen:

Og et par av redningene var virkelig store fra sønnen til den tidligere Manchester United-helten Peter Schmeichel. Særlig to forsøk fra Chelseas Ben Chilwell og Mason Mount var det ordentlig høy klasse over fra den 34 år gamle keeperen hvor han fikk vist fram både rekkevidde og reaksjonsevne.

– Den første fra Ben Chilwell kommer han lynraskt ned og får fisket ballen ut, men den andre var den beste. Helt vanvittig. Man kan se skuffelsen i ansiktet på Mason Mount. Han skjønner det ikke før lenge etterpå at den faktisk ble reddet, sier fotballekspert, og tidligere storscorer, Alan Shearer i BBCs studio.

Ifølge tallknuserne i Opta er også Kasper Schmeichel den første kapteinen som leder et lag til seier i FA-cupen siden Arsenal-helten David Seaman gjorde det for Arsenal i 2003.

Den danske keeperen tok også initiativ til å hente ned klubbeier Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Det er sønnen til tidligere Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha som døde etter en helikopter-krasj i 2018.

Det fikk Hareide med seg.

– Kasper har, og hadde, et nært og bra forhold til eierne. Han har sikkert det samme til sønnen. som er der nå. Han er en inkluderende person som det er lett å bli glad i.

Schmeichel forteller selv at det betød litt ekstra å vinne trofeet på grunn av det historikken mellom seg selv og den tidligere eieren.

– Det er nettopp det. Vi har et bilde av ham under drakten slik at han alltid er med oss. Dette har vi drømt om så lenge, smiler keeperen.

Om sin egen prestasjon er han imidlertid ordknapp.

– Det er jobben min. Det er hva jeg er her for å gjøre. Hyllesten går til guttene som kjempet beinhardt og holdt Chelsea unna fra å skape flere sjanser. Det var grusomt mot slutten og jeg ba for at sluttsignalet skulle komme, forteller dansken til radiokanalen BBC Radio 5.