Solbakken og Rekdal roser Solskjær for cupfinale: – Stor mulighet for tittel

Landslagssjef Ståle Solbakken og Leeds-supporter Kjetil Rekdal er begge imponert over suksessen til tidligere lagkamerat Ole Gunnar Solskjær som Manchester United-manager.

GODE KOLLEGER: Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken møttes med Manchester United og FC København i Europa League-kvartfinalen i fjor. Foto: Federico Gambarin, DPA

6. mai 2021 23:26 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Med 8–5 sammenlagt mot italienske Roma er Solskjær klar for den første finalen som Manchester United-sjef. Det skjer etter fire tidligere finale-forsøk. 26. mai møter engelskmennene Villarreal i polske Gdansk.

– Både klubb og manager tar sikre steg sammen. Det er en stor mulighet til en fortjent første tittel nå. De bygger klubb sikkert og med stor ro, sier Solbakken til VG.

Samtidig krever Solskjær mer av laget etter at 6–2-seieren på Old Trafford ble fulgt opp med et 2–3-tap i Roma torsdag kveld.

– Vi bør være lykkelige og vi er lykkelige, for vi er i finalen, men akkurat nå er jeg skuffet over prestasjonen. Vi visste at det ville bli en vanskelig kamp og vi forsvarte oss ikke godt nok, sier Solskjær i et intervju vist på TV 2 etter matchen.

– Henger høyt

Rekdal påpeker på sin side at han er Leeds-fan og dermed ikke har noe til overs for United – men han gleder seg likevel på Solskjærs vegne.

– Det er moro at de bryter semifinalehinderet for første gang etter fire tap. Som Leeds-supporter er ikke suksess for Manchester det som fenger, men jeg unner selvsagt Ole Gunnar alt godt. Jeg er imponert over fremgangen han er ansvarlig for, sier Rekdal til VG.

Nils Johan Semb var trener for både Solbakken, Rekdal og Solskjær på landslaget. Nå roser han sistnevnte.

– Det er en nordmann som er trener i en av de største klubbene i verden. Å ta laget til en finale da, som er den første siden José Mourinho gjorde det i 2017, det henger høyt, sier Semb til VG.

KJENT HVERANDRE LENGE: Nils Johan Semb, Ståle Solbakken og Solskjær avbildet under en trening med landslaget i 2003. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– En gjenreisning

Semb mener Solskjær er i ferd med å bygge et nytt storlag i Manchester. Det skjer etter det den tidligere landslagssjefen har opplevd som mange utfordringer.

– Det er en gjenreisning av en storklubb han er i gang med. Det har ikke vært noen enkel vei for ham. Det har vært mange skjær i sjøen, og det har vært mange negative meninger. Men han har holdt stø kurs og lyktes. Det er en stor prestasjon, roser Semb, før han legger til:

– Jeg er veldig imponert og veldig glad for at han lykkes.