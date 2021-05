Henriksen angrer på England-overgang: – Jeg var så oppslukt

TRONDHEIM (VG) Markus Henriksen (28) mener han lot seg rive med av barndomsdrømmen om Premier League. Det kan ha kostet ham en mer vellykket og eksotisk karriere.

TROLIG ENDESTASJON: Etter en tøff tid i England er Markus Henriksen hjemme i Trondheim igjen. Sannsynligvis for godt. Foto: Ole Martin Wold / NTB

5. mai 2021 09:50 Sist oppdatert 18 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det har vært mange drømmeoverganger som nesten skjedde, der det var svært lite som skulle til for at det skulle bli en realitet, sier Rosenborg-kapteinen som er tilbake i Trondheim allerede som 28-åring.

Det var det ingen som hadde spådd da han var på sitt heteste: Sommeren 2016 var Henriksen en ettertraktet mann etter 12 mål og fire målgivende pasninger for AZ Alkmaar i Eredivisie.

24-åringen signerte for Hull City på Deadline Day. Klubben spilte i Premier League og hadde fått en kanonstart med to seirer på de to første kampene.

– Jeg hadde noen muligheter før jeg skrev under med Hull også, men da var jeg så oppslukt av at jeg hadde lyst til å prøve meg i Premier League, sier Henriksen nesten fem år senere.

Les også Rosenborgs ekstreme oppussing: – Nødt til å gi den brutale beskjeden

– Jeg visste at det kom til å bli tøft for et nyopprykket lag, men de startet sesongen veldig bra, så det ga meg en ekstra piff, fortsetter han før innrømmelsen kommer:

– Om jeg hadde fått velge om igjen, om vi hadde skrudd tiden tilbake, så er jeg ikke sikker på at jeg hadde tatt det samme valget igjen.

– Hvorfor?

– Det merker jeg nå når jeg blir eldre. Premier League er en fantastisk liga, men det er ganske mange andre ligaer som Spania, Italia og Frankrike som er kule, der man har en litt annen livsstil med finvær som en bonus.

Han forteller åpenhjertig om to muligheter som glapp: Franske Bordeaux i 2019 og storklubben Porto i 2020.

– Det stemmer med Porto. Det var sannhet i det. Det er en overgang som hadde vært veldig kul og veldig stor. Men rykter og alt sånt tar jeg veldig med ro. Sånn er det i dagens fotball, du blir ryktet hit og dit veldig fort, spesielt hvis du er ung. Det er viktig å ha føttene plantet godt på jorden og ta det når det virkelig kommer, sier Henriksen.

For to år siden banket Bordeaux gjentatte ganger på døren og la inn bud til Hull City.

– Det var veldig nært, sier Henriksen om muligheten for å bytte ut Yorkshire med rødvinsbyen i sørvest-Frankrike.

Les også Henriksen kan være ferdig på landslaget: – Rosenborg er mitt fokus

– De kom med konkrete bud. Det er en av faktorene for at at det ble som det ble i Hull til slutt. Det var lovnader om at hvis det kom bud i en viss prisklasse, så skulle de akseptere, og det holdt de dessverre ikke, sukker trønderen.

– Det virker som det har vært mye «nesten» for deg de siste årene?

– Det er kjedelig hvis det er noe man ønsker. Og Bordeaux var noe jeg ønsket. Det var en klubb som ville ha meg, og jeg følte det var det rette tidspunktet. Vi var veldig nær, men vi lå på play off-plass da det skjedde, Hull ville ikke slippe meg, jeg var kaptein og måtte respektere kontrakten. Men i ettertid når man ser alt det styret det ble, så kunne vi klart å løse det bedre.

Han sikter til konflikten med klubben som oppstod etter at han ikke ble solgt på sommeren i 2019: Henriksen gikk fra å være klubbkaptein og fast på laget til ikke å spille et eneste minutt høsten 2019. Våren 2020 spilte han på utlån i Bristol City. Etter mye om og men skrev han under for RBK i september.

Men så sent som i januar dukket det opp nye muligheter i utlandet.

– Det var snakk om litt diverse, bekrefter Henriksen.

– Men jeg er veldig fornøyd her i Rosenborg og ønsker å være med på den oppbygningen vi har startet på.

– Er dette endestasjonen for deg?

– I fotball er det umulig å si 100 prosent sikkert, men det skal fryktelig mye til for at dette ikke blir endestasjonen, det er ingen tvil om, sier Henriksen.