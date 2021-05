Skandia Cup avlyst: - Fryktelig tungt

For andre år på rad blir det en sommer uten Skandia Cup på Ladesletta.

Skandia Cup har normalt fylt Ladesletta en drøy uke hver sommer. Sommeren 2021 blir uten turneringen. Foto: Richard Sagen / ©RICHARD SAGEN, Adresseavisen

7 minutter siden

Det bestemte turneringsledelsen seg for tirsdag ettermiddag.

- Det er rett og slett fryktelig tungt. Akkurat nå sitter vi med en vanvittig tomhetsfølelse og erkjennelse av at det ikke blir noe arrangement. Men vi er også litt lettet. For vi ønsket ikke å stå ansvarlig for risikoen for et eventuelt smitteutbrudd, sier daglig leder i Skandia Cup, Brynjar Aune, til Adresseavisen.