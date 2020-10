TIL-sponsor med Espejord-garanti: Vil betale for å hente spissen hjem

Runar Espejord kan bli en dyr mann å kjøpe tilbake fra Heerenveen, men Rune Madsen står klar til å bidra.

5. okt. 2020 19:42 Sist oppdatert i dag 21:39

Maskinentreprenøren Roald Madsen AS har allerede bidratt sterkt, slik at TIL har kunnet hente inn nettopp Espejord og Azemi på lån denne sesongen. I tillegg sørget de for at treningsleiren til La Manga ble en realitet i vinter.

Men det stopper ikke der. Daglig leder Rune Madsen er veldig begeistret over Espejord-signeringen. Lørdag scoret Espejord to nye mål, og nå har 24-åringen scoret fire mål på 105 minutter.