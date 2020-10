De har spilt en årrekke i Træff og Molde. Søndag var begge helt avgjørende i Toppserien

Emma Stølen Godø og Sara Kanutte Fornes havnet i begivenhetenes rike i helga.

MOLDE: En spiller for Lyn, mens den andre spiller for Rosenborg. Misundingen Emma Stølen Godø (20) var i mange sesonger en bærebjelke for damelaget til MFK, mens Sara Kanutte Fornes (18) fra Gossen dro rett fra Træff til Trondheims-Ørn etter å ha herjet i 3. divisjon i 2018. Sistnevnte noterte seg for utrolige 50 mål på 27 kamper for bydelsklubben.

18-åringen har tatt steg for steg i klubben som nå har blitt Rosenborg, og i går kom hun inn fra benken og banket inn 1-1 langt inne i overtiden. Dermed sikret hun at gullhåpet fortsatt lever for trønderklubben. Hun beskriver det som stort å komme inn og være avgjørende.