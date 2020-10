Ranheim-spissen roses for sin «krevende rolle»: – Er ikke lett å holde det oppe

Michael Karlsen har startet få kamper for Ranheim denne sesongen, men sørget lørdag for at de henger med i kampen om direkte opprykk.

Nå nettopp

EXTRA ARENA: Foran møtet med Sogndal lørdag, hadde Michael Karlsen scoret fire ganger denne sesongen – alle fra straffemerket.

Før Sogndal-kampen fortalte han til avisa Nidaros at han savnet å score spillemål. Typisk nok, ifølge trener Svein Maalen, svarte han med å gjøre nettopp det lørdag.