Formen i anmarsj og Europa-drømmen endelig oppfylt: Dette er Bollys mål for høsten

I kveld får lynraske Mathis Bolly for første gang i karrieren spilt en gruppespillkamp i et europeisk sluttspill. Nå føler han seg klar for å bidra utover den viktige høsten, etter en sesong preget av trøbbel.

Nå nettopp

Da Mathis Bolly signerte for MFK foran fjorårssesongen, drømte han først og fremst og å bli helt skadefri og å kunne spille fotball igjen. Så ble fokus flyttet over mot seriegull og Europa-spill. På sensommeren i fjor kom 29-åringen flere ganger inn fra benken og bidro for MFK, både i serie og i kvalifiseringskampene til Europa.

Et av sesongens største øyeblikk kom da kantspilleren sikret MFK avansement fra den tredje kvalifiseringsrunden til Europaligaen på svært dramatisk vis. Molde ledet 3-0 etter hjemmekampen, men ble fullstendig overkjørt av Aris i Thessaloniki. Oppgjøret gikk til ekstraomganger, og Molde var nære på å ryke ut. Så dukket Bolly opp og lobbet ballen i nettet få minutter før slutt.