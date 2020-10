Sørloth har fått hjemmelekser av sin nye trener

Leipzig-trener Julian Nagelsmann holder kontakt med Alexander Sørloth under landslagspausen. Det skal bidra til at nordmannen raskt finner seg til rette.

Alexander Sørloth er for tiden på landslagssamling med Norge. Nylig skrev han under for Leipzig. Foto: Stian Lysberg Solum

Sørloth rakk å spille to seriekamper for sin nye klubb før han sluttet seg til den norske landslagstroppen. Begge ganger kom han inn fra benken uten å score.

Etter onsdagens Norge-møte med Nord-Irland returnerer Sørloth til klubblaget, og allerede kommende lørdag er Augsburg motstander i Bundesliga. Deretter venter tyrkiske Basaksehir i mesterligaen tirsdag.

I et intervju med den tyske storavisen Bild er Leipzig-trener Julian Nagelsmann klar på at kampprogrammet krever spesielle tiltak for å bidra til at klubbens nye norske måltyv skal tilpasse seg raskest mulig.

– På grunn av det stramme kampprogrammet, er det ikke så enkelt for hverken trener eller spiller å formidle og absorbere store mengder innhold på kort tid. I disse dager må mye gjøres via mobiltelefon eller bærbar PC, vi har mange muligheter, sier Leipzig-sjefen i intervjuet.

Bild skriver videre at Nagelsmanns assistenter har klippet og satt sammen videoer fra både kamper og trening. Det skal bidra til at Sørloth raskt kommer inn i den tyske serielederens måte å spille på.

– Alex er veldig villig til å lære, sier Nagelsmann til avisen.

Han peker samtidig på at det er grunn til å ha tålmodighet med nordmannen, og at prosessen med å tilpasse seg en ny klubb og en ny hverdag vil ta mer tid som følge av den tette terminlisten.

