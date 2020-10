TIL-keeperen ikke med til Stjørdal - ukjent 21-åring får sjansen

Det meste tyder på at Erlend Jacobsen (21) får A-lagsdebuten, dersom ikke ting endrer seg i siste liten.

SYK: Jacob Karlstrøm. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

23. okt. 2020 12:18 Sist oppdatert nå nettopp

TIL gjorde fredag unna siste økt foran helgens bortekamp mot Stjørdals/Blink, men med på flyet til Værnes klokken 16.00 fredag, er ikke TILs førstekeeper Jacob Karlstrøm.

– Jacob reiser ikke ned i dag. Han føler seg ikke i slag og har symptomer i luftveiene, så da kan han ikke fly eller være i gruppa i dag, sier TIL-lege Jorid Degerstrøm til iTromsø.

Ung debutant

Det er samtidig et ørlite håp for at Karlstrøm kan rekke kampen.

– Dersom han er fri for symptomer i morgen (lørdag) er det i teorien aktuelt at han reiser ned da, sier Degerstrøm, som ikke er bekymret.

– Heldigvis har vi reservekeepere. Dersom én er ute, vil andre få sjansen, sier Degerstrøm.

Det betyr etter alle solemerker at Erlend Jacobsen (21), som ikke har spilt fotballkamper i 2020, vil få sin TIL-debut.

Tredjekeeper Mats Trige er også med i troppen, men Helstrup håper fortsatt Karlstrøm kan bli klar.

– Vi satser på det går fint. Dersom han ikke reiser, går det fly senere også.

«Mo» kan bli joker

Daniel Berntsen, Runar Espejord, Sigurd Grønli, Lasse Nilsen og Adam Örn Arnarson er fortsatt ute, mens stopperne Jostein Gundersen og Lasse Sætra er tilbake fra karantene og tilbake i troppen.

Veteranspissen «Mo» Ahamed (35) er også tilbake, mens August Mikkelsen, Runar Johansen og Gustav Sverinsen ikke er med i troppen.

– «Mo» har vært ute en periode, men jeg synes han har sett kvikk ut etter han kom tilbake. Han kan absolutt spille en viktig rolle i kampene fremover.

TIL har nå tre kamper på 8 dager.

– Vi får tre fulle treningsdager mellom matchene. Det skal være godt nok til at alle er klar til neste match. Vi spiller lørdag, onsdag, søndag, så det er greit med tid mellom kampene. Det er en fordel for oss at vi har noen tilbake, for vi kommer helt sikker til å bruke mer enn 11 spillere den neste perioden.

I morgen venter formsvake Stjørdals/Blink borte.

– De har tapt noen jevne kamper og er et ganske bra OBOS-lag og har noen enere i (Mats) Lillebo og (Sander Erik) Kartum, det er det egentlig. Vi er klar på hva vi møter og har et bra bilde på hva de kommer med. det er 4–3–3 og «trønderfotball». Det er stikkordet, sier Helstrup.