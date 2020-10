Champions League direkte: Skadeskutt Liverpool med vanskelig bortekamp

Ajax spiller frem Promes, som finner Gravenberch foran mål. Han skyter like utenfor. Stor sjanse.

God mulighet for Ajax, før Liverpool kontrer. Ble ikke noe av noe.

Hadde selvsagt vært artig for van Dijk å spille i hjemlandet, men kneskaden fra kampen mot Everton sist helg har satt midtstopperen ut av spill på ubestemt tid. Van Dijk forlot Groningen og Nederland da han gikk til Celtic i 2013, før det ble Southampton og Liverpool.

Milner "mæler" ballen opp. Mane løper. Men ballen for lang.

Curtis Jones spiller sin første kamp i Champions League. Og starter sammen med Wijnaldum og Milner. Sistnevnte kaptein for Liverpool i kveld.

Liverpool vant altså Champions League-finalen over Tottenham i 2019. I år røk de mot Atletico Madrid i 16-delsfinalen. Regjerende CL-mester er Bayern München.

