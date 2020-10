Fire spillere tilbake til TIL – Sigurd (19) er den store overraskelsen

Sigurd Grønli (19) er allerede tilbake i Tromsø.

5. okt. 2020 10:35 Sist oppdatert nå nettopp

På grunn av den spesielle situasjonen innen toppfotballen, var sesongen over for de 14 nederst plasserte lagene i 2.-divisjon etter halvspilt sesong. Det betyr at Tomas Stabell (18) og Runar Johansen (20), som har vært på lån i Fløya, og Gustav Severinsen (20), som var på lån i Florø, nå returnerer til TIL.

– Vi henter de tilbake til klubben nå, så får vi se om alle skal inn i A-treningsgruppen, det har med antall folk å gjøre. Vi ser også på muligheten for å leie ut igjen, men det er ikke veldig mange klubber som skal spille kamper fremover, sier spillerlogistikkansvarlig i TIL, Lars Petter Andressen.