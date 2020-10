Hun forlot Tromsø som 17-åring – nå åpner Gabrielle (22) for retur dersom TIL og Fløya lykkes med samarbeidet

Gabrielle Lemos Lie (22) har vært et år ute av fotballen, men gjør gjerne comeback i hjembyen.

FLØYA – STABÆK 1–2

Lemos Lie som var Stabæk-spiller så sent som i fjor fikk se at Fløya var nære å detonere en cupbombe, men to sene scoringer fra Stabæk i 83. og 87. minutt sørget for 2–1-seier og kvartfinaleplass til bortelaget.