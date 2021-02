Supertorsdag på VG+ – se Molde-RBK og Bayern i VM-finale

Torsdag får du se noen av de beste lagene både i Norge og Europa live på VG+. Storoppgjøret Molde-RBK, VM-finalen mellom Bayern München og Tigres og semifinalen i Copa del Rey står på programmet.

VG-sporten, VG

24 minutter siden

Fra klokken 15.40 lader vi opp til supertorsdagen med programleder Regine Leenborg Anthonessen, VGs fotballjournalist Arilas Berg Ould-Saada og Discovery-kommentator Petter Bø Tosterud i studio foran treningskampen mellom Molde og Rosenborg. Kampen, som blir en generalprøve før Molde skal møte Hoffenheim i Europa League, begynner 16.00. Kampen ser du i videovinduet under eller via denne lenken.

Vil du heller se utenlandsk fotball klokken fire, viser vi også bronsefinalen i klubb-VM mellom egyptiske Al-Ahly og brasilianske Palmeiras. Og klokken 19.00 er det duket for finale i Qatar, når regjerende Champions League-mester Bayern München møter overraskelseslaget Tigres fra Mexico, som slo ut forhåndsfavoritten fra Brasil i semifinalen. Kampen ser du i videovinduet under eller via denne lenken.

Og kvelden er ikke slutt med det. Klokken 21.00 møtes Athletic Bilbao og Levante i første semifinalekamp i den spanske cupen. Her ser du kampen.

