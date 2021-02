Löfgren var til salgs. Tirsdag trener han med Brann igjen: – Jeg har aldri vært så motivert

Han er på vei ut av karantene. Nå starter jobben med å spille seg inn i varmen for Jesper Löfgren.

Jesper Löfgren er ute av karantene og tilbake på Brann-trening tirsdag. Her i kamp for Mjällby. Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN

15. feb. 2021 14:40 Sist oppdatert nå nettopp

På et hotellrom i Bergen har Jesper Löfgren (23) gjort styrkeøvelser etter instruks fra Branns fysiske trener.

Tirsdag er karantenen over etter at han kom tilbake til en klubb som har sagt at de vil satse på andre.