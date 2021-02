Molde møter Granada – Solskjærs United trakk Milan

Molde satt på flyet fra Tyskland til Spania da klubben trakk spanske Granada som motstander i Europa Leagues 8-delsfinale. Manchester United får gjensyn gamle stjerne Zlatan Ibrahimovic (39) på besøk på Old Trafford.

JUBELTREKNING? Molde-trener Erling Moe feirer 2–0-seieren borte mot Hoffenheim torsdag kveld. Foto: RALPH ORLOWSKI / X00960

26. feb. 2021 13:20 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det betyr at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ikke får sitt drømmetreff mot Molde. Han ville gjerne møte gamleklubben og sin tidligere assistenttrener Erling Moe, trolig av både hyggelige og sportslige omstendigheter. Solskjær får på papiret langt tøffere motstand:

Serie A-toer Milan og tidligere Manchester United-spiller Zlatan Ibrahimovic står på motsatt halvdel med Old Trafford-oppgjøret først.

Skandinavene krysset aldri sine veier i United: Svensken dro til Los Angeles Galaxy i den amerikanske ligaen i mars 2018, ni måneder før Solskjær erstattet José Mourinho i managerstolen.

Gigantene fra England og Italia møtes i europeisk sammenheng for sjette gang. Fire av de tidligere oppgjørene – alle i Champions League/forløperen Serievinnercupen – har endt med Milan-avansement. Vinteren 2010 var forrige møte. Da endret Manchester United statistikken og tok seg overbevisende videre med 7–2 sammenlagt.

Les også Solskjær håper på Molde-møte: – Største prestasjonen denne runden

Mens Molde var siste lag ut av bollen under trekningen i Sveits fredag ettermiddag, og dermed var spenningen utløst allerede: Den norske Europa League-sensasjonen møter turneringsdebutant Granada med kampen i Spania først.

Det kan også skje med returoppgjøret, for det er umulig å fastslå nå hvor Moldes hjemmekamp skal spilles. Men at de får bortekamp først, gir iallfall mest mulig tid til hjemmekampen 18. mars – som kan bety at innreiserestriksjonene for toppidrettsutøvere er endret.

Uansett reiser Molde fra bragden i Tyskland til Spania for å fortsette treningsleiren i Benidorm i to nye uker. I «hjemmekampen» mot Hoffenheim leide de Villarreals bane. Den er opptatt nå – siden den spanske klubben selv spiller hjemmekamp mot Dinamo Kiev 18. mars.

Les også Moldes keeperhelt hylles: – Han er helt ekstrem

Flere nordmenn skal i aksjon i Europa Leagues 8-delsfinale: Martin Ødegaard og Arsenal reiser til Hellas for å spille mot Olympiakos. Jens Petter Hauge er også Milan-spiller, men er ikke aktuell for United-kampene. Han ble ikke inkludert i klubbens Europa League-tropp til sluttspillet.

Her er trekningen av 8-delsfinalene:

Ajax – Young Boys

Dinamo Kiev – Villarreal

Roma – Shakthar Donetsk

Olympiakos – Arsenal

Dinamo Zagreb – Tottenham

Manchester United – Milan

Slavia Praha – Rangers

Granada – Molde

Laget som er nevnt først, spiller hjemme først. Kampdagene er 11. mars og 18. mars.

Rettelse: I en tidligere publisert versjon av denne saken, sto det at Andreas Vindheim spilte for Europa League-deltager Slavia Praha. Bergenseren spiller derimot for Sparta Praha. Rettelsen ble utført fredag 26. februar, klokken 14.27.