Har ikke spilt kamp på halvannet år: – Skjønner ikke at det skal være så strengt

Træff-trener Petter Sjåholm mener det er en skandale om det ikke blir spilt noen 3.-divisjonskamper i år.

Træff-trenerne Thomas Larhammer og Petter Sjåholm håper på snarlig åpning for normal trening i breddefotballen. Foto: Martin Brøste

Det har utvilsomt vært et meget spesielt år for fotballspillerne i 3.-divisjonsklubben Træff. Laget spilte ikke en eneste kamp i 2020, og siden mars i fjor har spillerne stort sett vært nødt til å trene med minst én meters avstand.

Reglene er fortsatt slik at spillere over 20 år i breddefotballen ikke kan trene som normalt. Det betyr at de fleste av spillerne på Træffs A-lag må forholde seg til strenge smitteverntiltak og trene uten fullkontakt.