To Molde-spillere på ukens lag i Europa League

Magnus Eikrem og Birk Risa er på lista over hete spillere i Europa League, sammen med stjerner fra Arsenal, AC Milan og Real Sociedad.

Molde imponerte mot Dundalk på Aker stadion. Det ga to av spillerne plass på ukens lag i Europa League. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

28 minutter siden

Etter hver runde i gruppespillet presenterer Uefa «Team of the Week» på sine nettsider. Laget består av de spillerne som scorer høyest på en ranking som kalles «The FedEx Performance Zone». Dette programmet bruker en spesialdesignet algoritme for å analysere seg fram til hvem som til enhver tid er de største formspillerne i Europa League.