Full fest på Molde-børsen etter triumfen i Østerrike

Mange spillere leverte fotball av høy klasse mot Rapid Wien, men ingen kunne måle seg med Magnus Eikrem som sendte moderklubben videre med to praktscoringer.

MFK-troppen feiret avansementet i garderoben etter 2–2-kampen på Allianz Stadion. MOLDE FOTBALLKLUBB

Nå nettopp

Rapid Wien - Molde 2–2

MFK-laget gjennomførte en imponerende prestasjon i den avgjørende bortekampen mot Rapid Wien. Gjestene kontrollerte dramaet hele veien og ledet helt til østerrikerne utlignet på overtid, men da måtte Rapid scoret to ganger til for å slå ut MFK. Dermed er det klart for 16-delsfinale i Europa League på hjemmebane 18. feburar og returkamp på bortebane 25. februar.