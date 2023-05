Derfor er Manchester Citys suksess kontroversiell

MANCHESTER (VG) Manchester City har vunnet sin syvende ligatittel på tolv år og kan også bli bare det andre engelske laget til å vinne «The Treble». Men i skyggen av den lyseblå konfettien står den Abu Dhabi-eide klubben overfor en alvorlig tiltale.

Søndag gikk Manchester Citys nyslåtte ligamestere ut på hjemmebanen Etihad til æresvakt fra motstander Chelsea. Arenaen er fullstappet av lyseblå skjorter på tribunen, og «Blue Moon» runger over anlegget.

Erling Braut Haaland har tatt plass på benken, mest sannsynlig for å bli hvilt av trener Pep Guardiola, siden ligatittelen allerede er i boks. 22-åringen fra Bryne er den fjerde nordmannen som har vunnet Premier League.

City har tatt sin tredje strake ligatittel, men om titlene blir stående i troféskapet i den blå delen av Manchester er ikke sikkert.

Ifølge The Guardian risikerer Manchester City å bli strippet for de seks ligatitlene de har vunnet de siste årene.

Manchester City er nemlig i skrivende stund tiltalt av Premier League for over 100 regelbrudd – blant annet på Financial Fair Play. Financial Fair Play. Financial Fair Play er et regelsett som skal hindre europeiske storklubber å bruke mer penger enn de får inn på sponsoravtaler. På den måten skal ikke styrtrike eiere kunne pumpe ubegrenset med penger inn i klubbkassen fra egen lomme.

City skal ifølge Premier League ha brutt regler som krever at klubben må inkludere alle godtgjørelsene til en manager i kontrakten.

Etterforskningen har pågått siden 2018. Britisk presse tror saken vil pågå i lang tid.

– Den mest sannsynlige sanksjonen vil enten gå på det finansielle eller poengtrekk, sier Kieran Maguire, fotballfinansekspert, til BBC.

Fakta Regel-bruddene City anklages for og mulige sanksjoner: Sesongene 09/10 til og med 17/18 : Brutt regler som krever at det gis informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med hensyn til dens inntekter (inkludert sponsorinntekter) og driftskostnader.

Sesongene 09/10 til 12/13 : Brutt regler som krever fullstendige detaljer om managerens godtgjørelse.

Sesongene 13/14 til 17/18 : Brutt regler som krever at klubben overholder UEFAs regler, inkludert klubblisenser og økonomisk fair play (Financial Fair Play).

Sesongene 15/16 til og med 17/18 : Brutt regler om lønnsomhet og bærekraft.

Fra desember 2018 til dags dato: Brutt regler som krever at klubben samarbeider med og bistår Premier League i dens undersøkelser, inkludert ved å levere dokumenter og informasjon i god tro. Mulige sanksjoner hvis City blir dømt: Den gjeldende klubben kan få poengtrekk

Den gjeldende klubben kan bli utvist fra ligaen

Hindre den gjeldende klubben fra å registrere spillere

Pengebøter

Kompensasjoner

Overgangsnekt

At tidligere ligakamper kan bli spilt om igjen Vis mer

Skrur vi klokken tre år tilbake i tid, slapp Manchester City en straff – som ville vært katastrofal sportslig sett for klubben.

Manchester City var i utgangspunktet i 2020 nektet inngang til europeiske klubbturneringer i to sesonger. Ifølge det europeiske fotballforbundet (UEFA) hadde City brutt regelverket til Financial Fair Play.

Men City vant ankesaken mot UEFA i Idrettens voldgiftsrett (CAS), blant annet fordi sentrale anklagepunkter var eldre enn foreldelsesfristen. foreldelsesfristen.Store norske leksikon: Foreldelse, også kalt preskripsjon, er at et krav faller bort fordi det ikke er gjort gjeldende innen utløpet av et visst tidsrom fastsatt i loven. Man kan si at foreldelse innebærer at et krav «går ut på dato».

I dommen het det blant annet at CAS ikke hadde funnet bevis på at City omgikk regelverket for sponsoravtaler.

– Det er en skammelig avgjørelse, sa José Mourinho da i 2020 som Tottenham-manager.

Manchester City måtte betale omtrent 100 millioner kroner i bot til UEFA fordi klubben ikke samarbeidet i etterforskningen.

City-manager Pep Guardiola hevdet i mai i fjor at han truet med å slutte dersom eierne løy til ham om eventuelle brudd på Financial Fair Play-reglementet.

– Hvert eneste ord jeg har sagt på alle pressekonferansene mine er fordi jeg virkelig tror på det, sier Guardiola.

I tillegg til den enorme pengebruken og tiltalepunktene, eies Manchester City indirekte av De forente arabiske emirater.

De forente arabiske emirater (UAE) er en føderasjon med syv emirater i Midtøsten. Abu Dhabi er et av emiratene og her hovedstaden, mens Dubai er den største byen.

Regimet i UAE er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten, ifølge FN-sambandet. Loven i føderasjonen tillater blant annet vold mot kvinner og det er forbudt å være homofil.

Fakta Manchester Citys meritter før og etter eierskiftet i 2008 1894–2008: 9 titler – to ligamesterskap, fire FA-cuptitler, to ligacuptitler, en seier i Cupvinnercupen

2008–2023: 15 titler – syv ligamesterskap, to FA-cuptitler, seks ligacuptitler Vis mer

Manchester City eies av City Football Group (CFG), som er Abu Dhabi United Groups administrerende fotballselskap.

CFG eier flere fotballklubber rundt om i verden i tillegg til Manchester City, blant annet New York City FC, Melbourne City og Girona. Nylig kjøpte selskapet også den brasilianske eliteklubben Bahia.

Det private eierfondet Abu Dhabi United Group styres og eies av Mansour bin Zayed al-Nahyan, bedre kjent som Sjeik Mansour. Han er visestatsminister i De forente arabiske emirater. City-eieren er også broren til president Khalifa bin Zayed Al-Nahyan.

ENGELSK SAMFUNN: Manchester City-eier Sjeik Mansour og visepresident i De forente arabiske emirater var på plass da Storbritannias Kong Charles ble kronet den 5. mai 2023.

Mens Arsenal har det Dubai-baserte flyselskapet Emirates som hovedsponsor, pryder Etihad Manchester City. Dette flyselskapet har også hovedbase i Abu Dhabi. «Etihad» er forkortelsen på De forente arabiske emirater på arabisk.

Etter at sjeik Mansour og selskapet hans kjøpte opp klubben i 2008, startet jakten på titler og trofeer. For i 2008 var det over 40 år siden City hadde vunnet seriegull i England.

Siden overtagelsen i 2008 har de lyseblå vunnet Premier League hele syv ganger - med årets sesong i beregningen.