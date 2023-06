Amahl Pellegrino tatt ut på landslaget til Tanzania

Bodø/Glimt-angriper Amahl Pellegrino (32) er tatt ut på Tanzanias landslag for første gang.

I TANZANIAS LANDSLAGSTROPP: Amahl Pellegrino kan spille sine første landskamper for Tanzania denne måneden. Vis mer

Det skriver Bodø/Glimt på sine nettsider. Pellegrino er delt toppscorer i Eliteserien sammen med Branns Bård Finne, og begge står med ni mål på ni kamper.

Nå er angrepsspilleren med i sin første landslagstropp for Tanzania. Pellegrino er født og oppvokst i Norge, men har tanzanianske foreldre.

– Selvfølgelig er det en stor nyhet. Det er kult for både meg og familien. Hvert fall for foreldrene mine. Jeg har jo røtter i Tanzania, så selv om jeg er født i Norge er det veldig kult for oss, sier Pellegrino til Glimt.no.

Representanter fra landslaget var på plass på Aspmyra da Glimt spilte 2–2 mot Brann i April, skriver klubben. Der scoret 32-åringen begge målene til hjemmelaget.

Etter imponerende prestasjoner i Eliteserien de siste sesongene, har storscorerens navn blitt dratt inn i den norske landslagsdiskusjonen. Han har ikke bestemt seg for om han skal bli med i den tanzanianske troppen ennå.

– Det er stort å bli tatt ut for Tanzania, men det hadde det vært å spille for Norge også. Valget er veldig vanskelig, samtidig som det er kult å ha den muligheten. Det blir nok litt tenking nå, sier han videre til Glimt.no.

Landslagssamlingen er i midten av juni.