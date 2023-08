Rumenske Sepsi holdt Bodø/Glimt til uavgjort – slapp inn mål på to straffespark

(Sepsi – Bodø/Glimt 2–2) Bodø/Glimt så komfortable ut i store deler av kampen. Men to forsvarsfeil kostet dem i første kamp i Conference League-playoffen.

Publisert: 24.08.2023 21:01 Oppdatert: 24.08.2023 21:22

– 2–2 i den kampen her er rimelig greit. Men Bodø/Glimt har hatt et virkelig godt tak på et hjemmelag. 2–2 er ikke et dårlig resultat å ta med seg, sier VGs ekspert Kjetil Rekdal.

– Bodø/Glimt har spilt en bra kamp, men de har gjort små, rufsete ting som gjør at resultatet er som det er.

Likevel kunne det sett enda bedre ut før neste torsdag. Da er det avgjørende kamp, og vinneren der får plass i gruppespillet.

Bodø/Glimt ble straffet av et kontringshissig lag denne varme torsdagskvelden i Romania.

Patrick Berg trodde kanskje han hadde sørget for et drømmeutgangspunkt da han sendte Glimt i ledelsen halvveis i annenomgangen.

LEI: Nikita Haikin måtte vente lenge på at straffesparket ble tatt. Det endte med protester, gult kort og 2–2-scoring. Vis mer

Men ti minutter før slutt sviktet det bakover. Brice Wembangomo lot innbytter Varga komme på innsiden.

Varga var litt for rask som ble felt av landslagsbacken innenfor sekstenmeteren.

Straffen var av det billige slaget.

Samme mann tok straffesparket og sendte Bodø/Glimt-keeper Nikita Haikin feil vei. Det ble imidlertid ikke mye glede for målscoreren, som pådro seg en strekk i tilløpet på straffesparket.

Det var likevel en del positivt for Glimt å ta med seg denne kvelden. Den første scoringen var av det lekre slaget.

Venstreback Fredrik Bjørkan vant ballen etter en god takling. Dirigent Patrick Berg vartet opp med en strålende crosser mot Amahl Pellegrino, som hadde masse rom å kose seg i.

– Det er hjemmelaget som rygger hjem i eget mål, sa VG-ekspert Kjetil Rekdal.

Det utnyttet Bodø/Glimt. Pellegrino sendte en fin stikker gjennom det passive forsvaret til Sepsi. Adressen var Faris Pemi, som fikk en veldig enkel jobb med å sende Glimt i ledelsen.

1–0: Faris Pemi jubler for scoring. Vis mer

Senere i omgangen slapp Glimt-keeper Nikita Haikin med skrekken da han felte Stefanescu innenfor feltet, men ble reddet av at Sepsi-angriperen var offsideplassert.

Offsideplassert var Stefanescu på ingen som helst måte da han vippet ballen flott over Glimt-forsvaret ni sekunder ut i annenomgang.

Odin Bjørtuft hang ikke med, og tok godt grep rundt shortsen til Sepsi-spilleren.

Det endte i straffe.

Isnik Alimi ventet ut Haikin, og trillet ballen iskaldt i mål.

Glimt slet lenge med å få skapt skikkelig trykk i annenomgang, men da det gjensto 20 minutter viste kaptein Berg seg frem.

PRAKTSCORING: Patrick Berg scoret etter et langskudd. Vis mer

Nicolae Paun mistet ballen i en stygg posisjon for hjemmelaget. Innbytter Ulrik Saltnes sendte ballen kort til sin makker. Det var et klokt valg.

Landslagsspilleren druste til fra drøyt 25 meter, knallhardt i det lengste hjørnet.

Den gleden varte bare i ti minutter da Sepsi scoret etter sitt andre straffespark for torsdagen.