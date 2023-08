Neymar klar for saudiarabiske Al Hilal – skal tjene tre milliarder på to år

Den brasilianske superstjernen Neymar (31) melder overgang fra PSG til saudiarabisk fotball.

Publisert: 15.08.2023 Oppdatert: 15.08.2023 18:52

Klubben Al-Hilal bekrefter signeringen.

Neymar kommer til å tjene vanvittige 3,1 milliarder kroner i løpet av to år, ifølge den kjente fotballjournalisten Fabrizio Romano på X/Twitter.

Samme Romano hevder at det kan komme opp i 4,2 milliarder kroner inkludert bonuser og kommersielle avtaler.

Om du har planer om å be sjefen om høyere lønn, kan vi opplyse at det er faren Neymar Pai og superagenten Pini Zahavi som har forhandlet fram avtalen for stjernespilleren.

Fra før har Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Roberto Firmino, Ruben Neves, Riyadh Mahrez, Jordan Henderson,Kalidou Koulibaly og en rekke andre kjente fotballspillere dratt til Saudi Pro League.

Overgangssummen for Neymar skal ligge på rundt en milliard norske kroner.

Neymar ble i 2017 fotballhistoriens dyreste spiller da han gikk fra Barcelona til Paris Saint-Germain for 222 millioner euro, tilsvarende 2,5 milliarder norske kroner etter dagens kurs, ifølge NTB.

Han klarte aldri å oppfylle drømmen om Champions League-triumf med Paris-klubben.

– Neymar vil alltid være en klubblegende. Jeg kommer aldri til å glemme den dagen han kom til Paris Saint-Germain eller det han har bidratt med i løpet av de seks siste årene, sier PSG-sjef Nasser Al-Khelaifi.

Neymar flytter til et land som kritiseres for sine brudd på menneskerettighetene.