Arteta uvitende om Ødegaard-straffe: – Overrasket som alle andre

LONDON (VG) (Crystal Palace – Arsenal 0–1) Martin Ødegaard (24) var iskald på straffe, jublet som besatt og sendte bortefansen til himmels da han åpnet målkontoen og ble matchvinner i en tøff bortekamp mot London-naboen.

GLEDE: Martin Ødegaards ansiktsuttrykk levner ingen tvil. Sesongens første scoring betydde mye.

Publisert: 21.08.2023 22:55 Oppdatert: 22.08.2023 00:35

At det var akkurat Ødegaard som troppet opp ved ellevemetersmerket og tok straffen, kom overraskende på alle. Selv han som bestemmer alt.

– Jeg hadde ikke peiling. Det handler om lederskap blant spillerne. han følte det var det riktige. For meg er det greit. De må ta de avgjørelsen på banen og jeg var overrasket som alle andre. Men han scoret målet, det var det viktige, sier Arsenal-manager Mikel Arteta på pressekonferansen etter kampen.

OVERRASKET: Arsenal-manager Mikel Arteta.

Sist Premier League-sesong fikk nemlig Arsenal fire straffer. Da hadde Bukayo Saka ansvaret, mens Gabriel Jesus tok den ene da Saka ikke var på banen. Ødegaard var på banen ved samtlige anledninger.

– Er det du som tar straffer for Arsenal nå, spør VG.

– Det er ikke fast, det. Men jeg har tatt en del i sesongoppkjøringen og hadde en bra følelse på det. Og den satt, den, sier Ødegaard og gliser.

Kvaliteten på straffen var det imidlertid ingenting å si på. Ødegaard sendte Crystal Palace-keeper Sam Johnstone den ene veien og ballen den andre.

En scoring som holdt helt inn, selv om Arsenal ble redusert til ti mann med 20 minutter pluss tilleggstid igjen på kampuret.

I pressesonen slår Ødegaard overfor VG fast at laget sikret «tre deilige poeng» der trykket, intensiteten og nervene bare økte etter hvert som klokken tikket mot slutt.

– Men jeg synes vi fortjener det, sier han og smiler.

Crystal Palace var ikke bare en mann mer, men er også et solid, fysisk og kontringssterkt lag. I tillegg ble de jaget frem av et entusiastisk hjemmepublikum som i sluttminuttene fikk enda mer tro på utligning.

– Jeg har vært her et par tre ganger. Det er tøft. De har bra trøkk og de er gufne å møte. Vi visste vi måtte lide da vi kom hit. Så kunne vi også vært enda skarpere på den siste tredjedelen for å score flere mål, sier Ødegaard til VG.

Det ble ikke bedre da han ble byttet ut like før full tid.

– Det er tøft. Og verre når man blir tatt av og ser på. Da er det tøft. Men vi kriger bra og forsvarer boksen. De som kommer inn gjør en fantastisk jobb.

Med seieren fortsetter Arsenals prikkfrie sesongstart, med seier i Community Shield mot Manchester City og to strake seire i Premier League.

At det bare endte 1–0 til gjestene var nærmest et under.

Selv om den første halvtimen var tam og VG kun noterte noen få halvsjanser til hjemmelaget, tok kampen seg voldsomt opp det siste kvartet i første omgang.

Blant annet da Arsenal-midtspiss Eddie Nketiah fikk to enorme sjanser, begge fra fem-seks meter, men presterte å treffe stolpen eller lobbe ballen over mål.

Martin Ødegaard og resten av lagkameratene så fortvilet på, mens Roy Hodgsons menn priset seg lykkelige over sjansesløseriet.

Den andre omgangen inneholdt langt mer nerve, intensitet og høydepunkter.

Og etter 53 minutter satte Ødegaard inn 1–0-scoringen fra ellevemetersmerket.

Foranledningen var også av det kreative og overraskende slaget. I hvert fall for Crystal Palace.

Alle trodde Gabriel Martinelli skulle slå et innlegg fra en ganske ufarlig frisparkposisjon.

I stedet fant han Nketiah på full fart i bakrom. Ingen i Palace-forsvaret fulgte med, heller ikke keeper Johnstone, som klippet ned Arsenal-spissen inne i 16-meteren.

Etter lederscoringen så Arsenal ut til å ha kontroll. Men med drøye 20 minutter igjen pådro bortelagets Takehiro Tomiyasu seg sitt andre gule kort.

Hjemmelaget klarte å etablere et visst trykk i sluttminuttene. Men de klarte aldri å overliste Arsenal-keeper Aaron Ramsdale.