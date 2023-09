Ten Hag-kjenner om nytt bråk: – Han kan bli veldig ubehagelig

MANCHESTER (VG) Han kvittet seg med en av verdens største idrettsstjerner, har opplevd et kaos på eiersiden og håndtert en rekke utenomsportslige saker. Problemene virker aldri å stoppe for Manchester United-sjef Erik ten Hag (53).

ISFRONT: Mellom Manchester United-manager Erik ten Hag og Jadon Sancho, her fra en ligakamp i oktober 2022. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 09:03 Oppdatert: 15.09.2023 09:16

Det siste problemet i rekken heter Jadon Sancho (23). Kjøpt av Manchester United for intet mindre enn 85 millioner euro i 2021. Nå har han havnet i en offentlig krangel med nettopp ten Hag.

– Han er knallhard på disiplin. Det er alt og helt elementært for ham, sier Jeroen Kapteijns til VG om den nederlandske manageren.

Han er journalist i storavisen De Telegraaf i Nederland og har fulgt ten Hags karriere siden 53-åringen var ungdomstrener i FC Twente.

Kapteijns virker ikke overrasket over disputten mellom ten Hag og Sancho.

– Det å alltid være tidsnok, det å ikke være for tung etter ferier. Det er for eksempel elementært for ten Hag. Du ser jo på Erik selv, han veier like mye som da han selv var spiller. Han lever som en profesjonell. Du kan ikke forhandle på de tingene med ham. Er ikke det helt elementære på plass, da kan han bli veldig ubehagelig og hard, sier Kapteijns.

Saken føyer seg i hvert fall inn i en lang rekke med utenomsportslige utfordringer for ten Hag, som overtok United-skuta i fjor sommer.

På Bishop Blaize noen steinkast fra Old Trafford – der 63-år gamle Lee slukker tørsten noen dager før den viktige Brighton-kampen lørdag – slår han fast at supporterne ikke liker all støyen klubben har vært gjennom det siste året.

– Det ser ille ut. Men Sancho har ikke gjort det bra siden han kom. Det virker som han har noen ferdigheter, men han leverer ikke mye for United, konkluderer han.

Det er kanskje ikke rart den livslange supporteren, som helst ikke vil ha etternavnet sitt i avisen, stort sett mimrer tilbake til tiden under Sir Alex Ferguson når han står på tribunen og ser kamper i disse dager.

FULGT KLUBBEN I MANGE ÅRTIER: 63 år gamle Lee på en pub like ved Uniteds hjemmebane Old Trafford. Vis mer

Men han er usikker på klubbens håndtering av saken.

– Kanskje de burde holdt saken bak lukkede dører. Ferguson ville holdt det internt, håndtert det selv og ikke fortalt det til mediene. Han burde holdt det mellom dem, mener Lee om ten Hag.

Det er Oliver Kay, journalist i The Athletic, enig i.

– Sancho har hatt en tøff tid i United. Kanskje var det riktig å vrake ham, men kanskje ikke riktig å fortelle hele omverdenen det. Det er to forskjellige versjoner her. Men jeg stoler litt mer på manageren, som føler han må vrake en god spiller til en stor kamp. Da er det ofte et problem.

Kay mener ten Hag har vært dyktig på å holde United så stabilt og fokusert som mulig etter ett år med mye utenomsportslig støy.

– Det har vært vanskelig for alle som jobber i klubben. De har hatt så mange og ulike problemer. Også saker som har splittet klubben.

– Så hvordan ender denne Sancho-sagaen?

– Ferguson hadde jo også slike utfordringer i sitt forhold til spillerne. Av og til forsvant de, andre ganger «tok spilleren medisinen sin», jobbet hardt og prøvde å få ting til å fungere. Kommer Sancho tilbake om to uker med ny holdning, energi og føler han har noe å bevise kan det bli et vendepunkt. Eller så kan det være starten på slutten, sier Kay.

Samuel Luckhurst, Manchester Evening News’ sjefsskribent for United-stoff, er ikke i tvil.

«Det kan ikke tolereres at en spiller nærmest beskylder en manager for å lyve. Dette må bli Sanchos siste måneder eller sesong i klubben», skriver han på X.

