Spurt om Sanchos sove- og Xbox-rutiner: – Vil ikke snakke om personalsaker

MANCHESTER (VG) (Man. United – Crystal Palace 3–0) Etter tunge uker begynner det sakte, men sikkert å løsne for Erik ten Hags mannskap. Men selv etter oppturen i ligacupen, måtte United-manageren svare om spilleren som ikke var der.

Publisert: 26.09.2023 22:54 Oppdatert: 27.09.2023 00:23

På det aller siste spørsmålet på pressekonferansen etter den bunnsolide 3–0-seieren hjemme mot Crystal Palace i ligacupen på Old Trafford tirsdag kveld, fikk nemlig ten Hag spørsmål om Jadon Sancho.

Det lød som følger:

– Erik, det kommer rapporter fra Tyskland i dag om at det store problemet med Jadon Sancho er at han ikke sover ordentlig fordi han sitter oppe til de tidlige timer og spiller Xbox-spill. Er det noe du er klar over og har du snakket med ham om det?

Bakgrunnen for spørsmålet er at Sancho er langt ute i United-kulden og kommet på kant med ten Hag.

Fakta Dette er Sancho-bråket: Konflikten startet med at Sancho ble vraket til storoppgjøret mot Arsenal 3. september – noe ten Hag begrunnet med prestasjoner på trening.

Kort tid senere slo kantspilleren tilbake og avviste påstanden i sosiale medier.

Medier rapporterer at ten Hag er misfornøyd med Sanchos punktlighet for oppmøte og slapphet på trening. Flere i garderoben deler angivelig managerens syn.

Sancho skal ha nektet å unnskylde seg overfor manageren.

Det siste i konflikten mellom de to er at Sancho er utestengt fra å bruke klubbens fasiliteter, blant annet førstelagets spiseområde Vis mer

ISKALDT FORHOLD: Mellom Erik ten Hag og kantspiller Jadon Sancho, her under en ligakamp sist sesong. Vis mer

Blant grunnene til det, ifølge engelske medier, har vært Sanchos manglende punktlighet og fokus på trening.

Tyske Bild, gjengitt av Daily Mail, skriver tirsdag at Borussia Dortmund kan være interessert å hente Sancho tilbake dit han virkelig slo gjennom.

De skal likevel være skeptiske, ettersom de har bekymringer knyttet til at han ikke får nok søvn om natten. De kjenner angivelig til Sanchos liv utenfor banen, der han skal like å spille på en Xbox-konsoll og dataen sent på natten.

– Jeg diskuterer ikke personalsaker og jeg snakker ikke om spillere som ikke er tilgjengelige, var ten Hags korte kommentar til spørsmålet.

Nederlenderen hadde vært i brukbart humør i løpet av den drøyt seks minutter lange pressekonferansen.

Han hadde tross alt sett laget sitt dominere Palace – nummer ti i årets Premier League så langt – fra start til slutt i turneringen United har gode minner fra og vant sist sesong.

Samtidig markerer seieren også Uniteds andre strake seier denne sesongen. Det er andre kamp på rad de holder nullen. Det hadde ikke laget – inntil i dag – maktet tidligere.

Fakta Ligacupen tirsdag: Bradford – Middlesbrough 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Emmanuel Latte Lath (21), 0-2 Morgan Rogers (54). Exeter – Luton 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Demetri Mitchell (83). Rødt kort: Demetri Mitchell (88), Exeter. Ipswich – Wolverhampton 3-2 (2-2) Mål: 0-1 Hwang Hee-chan (4), 0-2 Toti (15), 1-2 Omari Hutchinson (28), 2-2 Freddie Ladapo (39), 3-2 Jack Taylor (58). Manchester U. – Crystal Palace 3-0 (2-0) Mål: 1-0 Alejandro Garnacho (21), 2-0 Casemiro (27), 3-0 Anthony Martial (55). Mansfield – Peterborough 2-2 (1-1) e.o. (straffer 3-1) Mål: 1-0 Will Swan (str. 5), 1-1 Jonson Clarke-Harris (30), 1-2 Clarke-Harris (47), 2-2 Lucas Akins (str. 90). Port Vale – Sutton 2-1 (0-0) Mål: 1-0 Joshua Thomas (49), 1-1 Josh Coley (70), 2-1 Funso Ojo (83). Salford – Burnley 0-4 (0-3) Mål: 0-1 Sander Berge (12), 0-2 Jacob Bruun Larsen (20), 0-3 Dara O'Shea (27), 0-4 Wilson Odobert (81). Sander Berge spilte hele kampen for Burnley. (NTB) Vis mer

Med andre ord en ordentlig opptur for klubben og manageren som har prestert høyst varierende og vært plaget med en rekke utenomsportslige saker i både august og september.

«Liker mye av det jeg ser av Man Utd i kveld. Amrabat herlig i en fri quarterback-rolle. Lindeløf kan spille godt som back. Mount tilbake – og smører tidvis det offensive spillet. Flere av unggutta sprudler. Og så er det to ulike lag med og uten Varane», skriver Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

Ten Hag fikk spørsmål om han nå kjenner på en følelse av å kunne løfte humøret i spillergruppen som følge av de to seirene på kort tid.

– Humøret er alltid bra. Men selvfølgelig, når du ikke vinner i United, så blir det stor skuffelse og frustrasjon. Vi er ikke i den posisjonen vi ønsker å være. Men vi må bygge oss opp og forsøke å hente igjen andre lag. Det må vi gjøre hver eneste kamp, sier han.

Bare basert på laguttaket var det knyttet stor spenning til Uniteds prestasjon tirsdag kveld.

Harry Maguire var plutselig tilbake i startelleveren. Mason Mount returnerte fra skade. Sofyan Amrabat fikk debuten fra start, mens ungguttene Facundo Pellistri og Alejandro Garnacho fikk sjansen fra start.

Og alle kom godt fra det.

Flere av dem hadde nemlig en finger med i spillet til 1-0-målet.

I det 21. minutt fant nemlig Mount Pellistri ute til høyre med en presis crosspasning. Han spilte videre til høyreback Diogo Dalot som deretter slo inn til Garnacho. Den 19 år gamle argentineren takket og bukket, før han prikket ballen i mål.

Bare minutter senere var det Casemiro som økte ledelsen etter en glitrende Mount-corner.

Dominansen var total. Hjemmelaget hadde en ballbesittelse på 69 prosent til pause, mens gjestene fra Sør-London ikke hadde en eneste avslutning på United-keeper André Onana.

Den andre omgangen fortsatte der den første slapp.

Palace hadde svært lite å by på, mens United pyntet på resultatet etter en glitrende avslutning av Anthony Martial.

Et mål som ble kampens siste og for øvrig er franskmannens første scoring denne sesongen.

– Vi dominerte kampen, hadde noen gode angrep, kontrollerte ballbesittelsen. Vi scoret mange mål, oppsummerte ten Hag – ganske presist.