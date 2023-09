Reagerer på Ødegaard-omtale: – Folk bør ta seg en liten bolle

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Georgia 2–1) I sin 53. landskamp noterte Martin Ødegaard (24) seg for sitt tredje landslagsmål. Etter kampen kom både han, landslagssjefen og lagkamerat Stefan Strandberg med stikk til pressen.

STORSPILTE: Martin Ødegaard var et konstant uromoment og noterte seg også for en scoring. Vis mer









Publisert: 13.09.2023 03:15

På spørsmål om hvor deilig det blir å slippe maset om at han ikke scorer nok på landslaget, svarer han slik:

– Det bryr jeg meg lite om. Dere finner sikkert noe annet å mase om. Det er deilig med scoring, men jeg bryr meg ikke om maset. En fin følelse når den blir avgjørende, sier Ødegaard til VG.

Han svarer deretter på spørsmål om kritikken som Stefan Strandberg har mottatt, før VG spør om hva han synes det blir for mye mas om.

– Er ikke jobben deres å mase og finne overskrifter? sier Ødegaard med et smil, før en NFF-ansatt dytter ham videre 48 sekunder ut i intervjuet:

Mandag skrev NRK om landslagskapteinens «skuffende tall». I mars spurte VG en rekke tidligere landslagsspillere om Norge får det beste ut av Ødegaard. 10 av 16 svarte «nei».

– Vi har snakket om hvor er Arsenal-versjonen av Martin Ødegaard med flagget på brystet. Dette her var en Arsenal-prestasjon, sa TV 2s Simen Stamsø Møller etter Georgia-kampen.

VG videreformidlet til Ståle Solbakken etter kampen at «mange» virket å mene at dette var en av Ødegaards beste landskamper. Det ville ikke landslagssjefen være med på.

– Jeg synes det er helt historieløst. Han spiller veldig bra i dag, men han har kun spilt gode landskamper i lang, lang tid. Så den kjøper jeg ikke. Det var en av mange, mange gode, sier Solbakken.

VG peker så på at han var et aktivum på banen, og som flere ganger var framme for å hausse opp publikum og skape stemning på Ullevaal:

Da vi spør landslagssjefen om hvilke steg Ødegaard har tatt som kaptein og ledertype på landslaget, kommer følgende svar:

– VG ville jo ikke ha han som kaptein, så kan dere ta et rådsmøte på hvorfor han ikke skulle være kaptein. Vi skjønte tidlig at han kom til å bli kaptein. Dere ville ha alle andre, sier Solbakken.

Han henviser antagelig til det VGs kommentator Knut Espen Svegaarden skrev i mars 2021 om at Sander Berge var et bedre kapteinsvalg enn Ødegaard.

Svegaarden skrev for øvrig en artikkel litt over ett år senere, med tittelen «jeg tok feil».

– Hva var det du så som VG ikke så da?

– Det du ser på banen i dag, svarer Solbakken.

Også Stefan Strandberg gir klar beskjed overfor VG om hva han synes om Martin Ødegaard.

– Det er en ting dere gjør, dere leter ofte etter de tingene. Istedenfor kan man bruke litt tid på å se hva «Ødda» har gjort for oss utenom akkurat det der. Jeg har sittet x antall timer med Martin. Det han gjør for dette laget her er det ingen som er i nærheten av å forstå. Folk bør ta seg liten bolle, også tror jeg vi skal få «Ødda» opp på statue rimelig snart, sier Strandberg.

– Han får da mye skryt òg? spør VG.

– Ja, ja, men dere leter alltid etter de negative tingene. Uansett om han ikke har levert så mange mål, så er det han gjør for gruppen helt uvurderlig. Siden jeg ble kjent med ham så har han vokst og blitt en skikkelig mann. Jeg er ekstremt stolt av å spille med han og å kalle han en veldig god kompis. Han er fantastisk på alle mulige måter. Han får mye skryt, men i mine øyne så burde det vært en toppsak hver dag om hvor god han er.

Da Norge slapp inn reduseringsmålet på overtid samlet Ødegaard laget i en ring.

– Han har vokst veldig de siste årene. Jeg sa til han da han ble kaptein: Dette er ditt lag, så skal jeg utfylle deg og hjelpe deg så godt jeg kan. Å se måten han har tatt steg på i den rollen er gøy å se. Han har levd under et ekstremt press siden han var en liten drittunge. Det han har vokst opp til å bli nå og å ha følt han på den reisen er ... Jeg er stolt av Martin. Det er mange som ikke forstår hva som ligger bak, sier Strandberg.

Georgia-trener Willy Sagnol, som fikk 58 landskamper for Frankrike i løpet av karrieren, freste etter kampen: