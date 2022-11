Får VM-kommentator til å klikke – NFF spår mer bråk i Norge

TV 2-kommentator Morten Langli raljerte over praktiseringen av VAR VARVAR: Står for Video Assistant Referee og er bruk av videoteknologi for å legge til mer nøyaktighet i dommeravgjørelsene. i VM. Slik blir det også i Norge, tror dommersjef.

IKKE MÅL: Danmarks Andreas Skov Olsen har satt ballen i mål, men så kommer det tunge flagget fra assistentdommeren.

Det kokte tidvis i kommentatorbua under Danmark-Tunisia for duoen Langli og Simen Stamsø Møller under det målløse oppgjøret på Education City Stadium.

Årsaken var såkalte «tunge flagg», altså assistentdommere som ventet med å flagge for offside før angrepene var avsluttet.

Etter 54 minutter mellom Danmark og Tunisia «klikket» det for Langli.

– Asså, ikke gi meg tredve sekunder fotball etter det der, ’a. Da må vi finne på et annet reglement. Det er soleklare offsider. Hele stadion ser det. Det blir spell for galleriet, da, utbrøt TV 2-stemmen fra Bjerke, nordøst i Oslo.

Han mente at flagget måtte komme med det samme da Rasmus Kristensen spilte til Mikkel Damsgaard, som var i klar offside.

Men spillet gikk videre. Damsgaard avsluttet fra skrått hold, før returen havnet foran føttene til Joakim Mæhle. Også hans skudd ble blokkert – og ballen spratt til Andreas Skov Olsen, som satte den mellom stengene.

Syv sekunder etter offsiden lå ballen i mål, og først da kom flagget fra assistentdommeren.

Terje Hauge, dommersjef i Norges Fotballforbund, er forberedt på støy når VAR innføres i Eliteserien neste år.

– Her blir det nok ekstra tunge flagg det første året. Vi må tilpasse oss litt etter litt, og finne ut når flaggene skal komme og når de skal være tunge, sier Hauge til VG.

Det er altså norske dommere uten VAR-erfaring som vil gjøre det mer frustrerende her til lands, mener Hauge. Han tror også at VM-trenden med 12–15 minutters tilleggstid kan bli vanlig i norsk fotball.

DOMMERSJEF: Terje Hauge (t.v.).

Tunge flagg handler om at assistentdommer tar ut sikring. Selv om man har bestemt seg for å dømme offside, så venter man med å vinke til man ser om det blir mål.

VAR-reglementet beskriver hvordan:

«Å vente med flagget/fløyta etter en forseelse er bare tillatt i en tydelig angrepssituasjon når en spiller er i ferd med å score eller har fri bane mot mål».

Frustrasjonen hos TV 2s kommentatorer hadde bygd seg opp etter en lignende situasjon midtveis i første omgang.

Etter 22 minutter og 27 sekunder ble en lang «poler» slått mot Tunisia-spiss Issam Jebali.

– Må vel være offside, kommenterte Simen Stamsø Møller.

Åtte sekunder senere:

– Setter den forbi Schmeichel, men DER kommer flagget opp, utbryter Langli.

– Vi må gjøre som spillerne, Simen, vi må kommentere helt til det blåses, legger han sarkastisk til – til latter fra sidemann.

Terje Hauge mener det er stor forskjell på hvordan dommerteam praktiserer regelen. Erfarne dommere trenger gjerne mindre sikring.

For når skal man egentlig vinke umiddelbart?

Tre meter i offside? Ja, mener Hauge.

To meter i offside? Ja, mener Hauge.

En meter i offside?

– Når vi nærmer oss én meter, så skal det være tunge flagg. Noen ganger krysser man hverandre, og da kan man lett bli lurt. Det verste som skjer er at man vinker feilaktig, og så scorer laget, sier han.

– Jeg er enig i utgangspunktet: Tungt flagg er greit mange ganger, men det er nesten litt dårlig gjort når det blir mål og man tror man har scoret. Stadion eksploderer, og så er det helt åpenbart at det er offside, kommenterte Stamsø Møller i Danmark-Tunisia.

– Fordeler og ulemper med reglementet, supplerer Langli.

En annen trend ved VM-dømmingen overrasker Terje Hauge: At det har blitt helt normalt at det legges til 10–15 minutter.

– VM er et utstillingsvindu hvor man legger listen på hvordan man ønsker at ting skal være etter VM. Vi må ta disse signalene til oss, og vi kommer nok til å få en oppdatering av FIFA, via UEFA, etter VM, sier Hauge.

Under VM i Brasil i 2014 var ballen i spill i snitt rundt 60 minutter. I 2018 lå man mellom 52 og 58 minutter, ifølge AP.

Pierluigi Collina, leder i FIFAs dommerkomité, har opplyst at fjerdedommerne har blitt instruert til å følge med på tiden som går tapt. Men han har uttalt at dette ikke er noe nytt.

Terje Hauge regner med at VM-dommerne er instruert til å legge til for tiden som er tapt.

– Jeg er litt nysgjerrig på hvem som følger med på tiden. I spillereglene er det fjerdedommeren sin oppgave, men hvor mye hjelp får man fra VAR-rommet, der man kan sitte og regne?, spør Hauge.

– Men det er sannsynlig at dette blir å se i Norge også kommende sesong?

– Ja, det er gode sjanser for det. Fotballen må være konsekvent. Jeg tror utfordringen først og fremst ligger hos media, siden dette påvirker sendetiden og sånne ting.

– Her i Norge har tre til seks minutter standard, men i internasjonal fotball med VAR er det ikke uvanlig med 10–12 minutter. At man i VM kommer opp i 12–15 minutter, det overrasker meg.