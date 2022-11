Rosenborg signerer midtstopper: – Flere norske klubber viste interesse

Ulrik Yttergård Jenssen (26) har signert for Kjetil Rekdals Rosenborg.

PÅ PLASS I TRONDHEIM: Ulrik Yttergård Jenssen.

28. nov. 2022 16:00 Sist oppdatert nå nettopp

Den venstrebente midtstopperen fra Tromsø – som er lillebror til tidligere landslagsspiller Ruben Yttergård Jenssen – har signert en fireårskontrakt og binder seg dermed til trondheimsklubben ut 2026.

Det er først etter at kontrakten hans med danske Nordsjælland utløper ved årsskiftet at Yttergård Jenssen offisielt blir Rosenborg-spiller, skriver klubben selv. Det er en stolt tromsøværing som snakker med VG etter at Rosenborg er blitt hans nye arbeidsgiver.

– Hva gjorde at du ville vende hjem til norsk fotball?

– Rosenborg var veldig, veldig interesserte. De er den største klubben i Norge og det siste året har man jo sett at det sportslige prosjektet virkelig er på vei oppover, sier Yttergård Jenssen til VG.

Tross en så som så innledning på sesongen hvor Rosenborg slet med å plukke trepoengere innledningsvis i trener Kjetil Rekdals debutsesong, endte trondheimsklubben til slutt på en sterk tredjeplass.

– Jeg tror det er gode muligheter for både pokaler og personlig utvikling her i klubben. I tillegg passer trebackslinjen som Rosenborg spiller med meg som midtstopper veldig godt, legger han til.

Selv om Rosenborg ble klubben som stakk av med Yttergård Jenssens signatur, var det ikke en selvfølge ettersom flere klubber var interessert.

– Flere norske klubber har vist interesse, men det er ingen andre klubber i Norge jeg vil spille for enn Rosenborg og Tromsø. Rosenborg på grunn av størrelsen, historien og muligheten for europaspill, og Tromsø siden det er min moderklubb.

– Tromsø og Lillestrøm er blant klubbene som har vist interesse, men valget på Rosenborg var jeg ganske trygg på.

Lillestrøm har nylig signert en annen midtstopper, Martin Ove Roseth, fra Sogndal.

Siden Yttergård Jenssen forlot moderklubben Tromsø tilbake i 2017 har karrieren hatt både opp- og nedturer:

– I Nordsjælland spilte jeg stort sett alt som var mellom 2018 og 2021. Så dro jeg til nederlandske Willem II hvor jeg fikk mye tillit i starten før ny trener og coronapausen gjorde at spilletiden ble mindre.

– Det endte til slutt med at jeg terminerte kontrakten der før jeg dro tilbake til Nordsjælland på en halvårskontrakt. Det ble knapt spilletid ettersom jeg knakk kragebeinet i september og rakk aldri å komme tilbake på banen før VM-pausen.