Polen-seier setter Messi og Argentina under voldsomt press

(Polen – Saudi-Arabia 2–0) Robert Lewandowski (34) scoret endelig i VM. Nå kan Mexico sende Lionel Messi (35) og Argentina ut av mesterskapet allerede lørdag kveld.

fullskjerm neste LYKKERUS: Robert Lewandowski kunne juble for mål i VM for første gang. 1 av 6 Foto: Manu Fernandez / AP

26. nov. 2022 16:02 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Etter sjokktapet for Saudi-Arabia i første gruppespillskamp, er kniven virkelig på strupen for Argentina når de møter Mexico klokken 20:00 lørdag kveld.

Taper Argentina der, er VM over for Lionel Messi og co. allerede før den siste kampen i gruppespillet.

Det premisset ble klart etter Polens seier over Saudi-Arabia lørdag ettermiddag. Polakkene har fire poeng på to kamper, og topper gruppe C foran Saudi-Arabia på tre poeng. Mexico og Argentina står med henholdsvis ett og null poeng fra sine første kamper.

Fakta VG-børsen: Polen - Saudi-Arabia Polen (4–4–1-1): Wojciech Szczesny 8 BB Matty Cash 5

Jakub Kiwior 5

Kamil Glik 6

Bartosz Bereszynski 6 Grzegorz Krychowiak 6

Krystian Bielik 5

Przemyslaw Frankowski 6

Arkadiusz Milik 5 Piotr Zielinski 6 Robert Lewandowski 7 Saudi-Arabia (4–3–3): Mohammed Al-Owais 6 Saud Abdulhamid 6

Abdulelah Al-Amri 5

Ali Al-Boleahi 5

Mohammed Alburayk 4 Abdulejah Al-Malki 3

Sami Al-Najei 4

(Nawaf Al-Abed) 5

Mohamed Kanno 6 Feras Albrikan 4

Saleh Al-Shehri 5

Salem Al-Dawsari 5 Vurdert av Magnus Helle Vis mer

Polen tok ledelsen mot Saudi-Arabia da Robert Lewandowski serverte Piotr Zielinski foran mål drøye fem minutter før pause.

Saudi-Arabia fikk muligheten til å utligne få minutter senere, men Polen-keeper Wojciech Szczesny reddet straffesparket til Feras Albrikan.

Slik så jubelscenene ut da Saudi-Arabia vant mot Argentina:

Etter hvilen skapte både Saudi-Arabia og Polen flere gode muligheter, der Lewandowski blant annet hadde et forsøk stoppet av stolpen.

Snaue ti minutter før full tid skulle imidlertid scoringen komme for Lewandowski.

I sin femte VM-kamp fikk superstjernen endelig sin første VM-scoring, og da kom tårene hos 34-åringen.

Scoringen sørget for at Polen vant 2–0, og nå kan de fort gå videre fra gruppespillet i et verdensmesterskap for første gang siden 1986.