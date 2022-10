Liverpool-legende etter elendig start: – Det er spesielt å falle så kraftig

Liverpool har fått en krisestart. Tidligere Liverpool-spiller -og manager Graeme Souness er ikke i tvil om hvor Liverpool MÅ styrke laget.

TAP: Liverpool-kaptein Jordan Henderson kunne ikke forhindre at det ble en ny smell søndag, Liverpool tapte 3–2 borte mot Arsenal på Emirates Stadium i London.

11. okt. 2022 11:08 Sist oppdatert nå nettopp

Liverpool har ti poeng etter åtte kamper. Nummer ti i Premier League. To seire. Fire uavgjort. To tap.

– Jeg mener midtbanen skriker etter forsterkning, sier Souness sitert av Liverpool Echo arrow-outward-link etter søndagens 3–2-tap mot Martin Ødegaards Arsenal arrow-outward-link .

Han sier videre at han allerede ved sesongstart poengterte at Liverpool burde ha styrket midtbanen, fordi han mener spillerne er gamle.

– De gjorde en feil, sier Souness.

Onsdag spiller Liverpool gruppekamp nummer to mot Ajax arrow-outward-link i Champions League, Liverpool slo Rangers arrow-outward-link i gruppen sist onsdag, men ble ydmyket borte mot Napoli arrow-outward-link .

LEGENDE: Graeme Souness. Her fra Hampden Park i Glascow i sommer.

Fakta Dette er Liverpools midtbanespillere: James Milner (37 år) Jordan Henderson (32 år) Thiago Alcantara (31 år) Alex Oxlade-Chamberlain (29 år) Fabinho (28 år) Naby Keita (27 år) Arthur Melo (26 år) Curtis Jones (21 år) Harvey Elliott (19 år) Vis mer

Souness følger nøye med som ekspert for Sky Sports. Han spilte for Liverpool fra 1978 til 1984, og var manager i klubben fra 1991 til 1994. Han nevner Thiago Alcântara som er 31 år, kaptein Jordan Henderson på 32 og James Milner på 37 år når han nevner eldre spillere på midtbanen.

Souness mener Fabinho med sine 28 år har den perfekte alder for sin midtbanerolle. Naby Keita er 27 år og har vært i Liverpool i drøyt fire år. Souness er ikke imponert.

– Jeg syns ikke Keita er god, sier Souness og fortsetter:

– Midtbanen er åpenbart et ledd de må styrke. De skriker etter ben. Klopp har unge spillere men det er en stor oppgave å spille i ni tøffe måneder og å takle oppturer og nedturer med skuffelse. Som en Liverpool-supporter, så har jeg sett laget fra begynnelsen av sesongen og jeg ser en midtbane som svikter.

Se her, en Liverpool-opptur:

Stig Inge Bjørnebye spilte i Liverpool på 1990-tallet. Han er ikke enig med Souness i at midtbanen er det største problemet.

– Midtbanespillerne til Liverpool er gode spillere og de har prestert før, og alderen begynner å bli høy. Men med den heavy metal-fotballen til Klopp så er det veldig intenst. Det er høyt press og intensitet i hele kampen. Det er fysisk veldig krevende, og å gjenskape det to ganger i uken er ekstremt krevende. Det er fysisk og taktisk mer krevende enn folk tror, sier Bjørnebye til VG.

FOTBALLSPILLER: Stig Inge Bjørnebye har hatt mange roller i fotballen, som spiller, trener og sportssjef. Her da han var sportssjef i Rosenborg i 2019.

Hverken Bjørnebye eller Souness peker på manager Jürgen Klopp som syndebukk for den brutale starten på sesongen. Bjørnebye hyller Klopp for banebrytende manager-arbeid med høyt press og gjenvinning.

– Men spillestilen til Klopp trenger enorm sult og oppofrelse, kanskje trenger de fornyelse? Jeg tror det vil gå bedre med laget. Kapasiteten er der. Det er nytt overgangsvindu i januar, det er vanskelig å forutse hva de gjør, men de kommer ikke til å være med på kjøpefesten til Manchester City og Chelsea, Det er ikke sjarmerende å kjøpe en spiller til to millarder kroner, mener Bjørnebye.

Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher reagerte på det defensive spillet til Liverpool og meldte på Twitter at det var sjokkerende å se at det raknet da Arsenal fikk score til ledelse 2–1 like før pause:

Sist sesong ga Liverpool Manchester City kamp om gullet til siste kamp, de spilte Champions League-finale mot Real Madrid. Liverpool vant Champions League i 2019 og ligagull i 2020. Liverpool har endt topp fire i Premier League hvert år siden 2017.

Bjørnebye har vært Liverpool-supporter siden han var seks år. Han er fortsatt optimist på lagets vegne.

– Det er spesielt å falle så kraftig. Men vi får se ved juletider. Da har tabellen satt seg, sier Bjørnebye.

Han forventer at det vil bli et kjør for Klopp fremover.

– Alle vil se på Klopp og kroppsspråket, pressekonferansene vil bli analysert. Nå kommer presset, sier Bjørnebye.

Liverpool er nummer to i gruppe A i Champions League etter tre kamper. Slik er gruppe A: 1. Napoli (9 poeng). 2. Liverpool (6 poeng), 3. Ajax (3 poeng), 4. Rangers (0 poeng).