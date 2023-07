The Telegraph: Tottenham har tilbudt Kane en ellevill kontrakt – kan tjene over fem millioner kroner i uken

Ifølge britiske medier skal Harry Kane ha blitt tilbudt en ny kontrakt i Tottenham som gir han en karriere i klubben etter at han lagt opp, i tillegg til en solid lønnsøkning. Samtidig snuser Bayern München på spissen.

FORBLIR I LONDON?: Tottenham skal ha tilbudt Harry Kane en monsterkontrakt. Vis mer

Ifølge The Telegraph har Tottenham kommet med et ellevilt kontraktstilbud til Harry Kane. Kapteinen og toppscoreren til de liljehvite har en kontrakt som går ut sommeren 2024.

Den britiske avisen skriver at Tottenham vil tilby 29-åringen en ukelønn på 400.000 pund, nærmere bestemt 5,2 millioner norske kroner.

I tillegg skal Tottenham være åpne for å se på muligheter til å hjelpe Kane med å komme i gang med trenerkursene. Dette har Tottenham gjort tidligere med Jermain Defoe og Ryan Mason. Sistnevnte har vært midlertidig trener for Tottenham to ganger.

En ambassadørrolle som Ledley King har i klubben har og vært diskutert, skriver avisen.

Kane har ankommet sesongoppkjøringen til Tottenham, og har allerede hatt et møte med Ange Postecoglou.

– Min samtale med Kane vil handle om hvordan vi kan være suksessrike sammen. Det er ingen tvil om at det er det han også vil. Jeg skal forklare ham min visjon, og prøve å forstå hva hans visjon er, sa Tottenhams nye trener på pressekonferansen mandag.

Tottenham drar til Australia og Øst-Asia på sesongoppkjøring. Der vil Kane være med, men samtidig har Tottenhams styreformann Daniel Levy møtt Bayern München til en samtale om en overgang til Tyskland.

Det skriver BBC.

The Telegraph skriver at Bayern tror Kane er åpen for en overgang til München, og de har ikke gitt opp å signere han på en førkontrakt i januar neste år.

I og med at kontrakten til spissen går ut neste sommer, står Kane fritt til å forhandle med andre klubber fra januar av.