United-stjernens kone hengt ut etter radioprat: – Gjør meg deprimert

Fotballfrue Maja Nilsson Lindelöf (29) får hard medfart på sosiale medier etter hennes uttalelser i «Sommar» i svenske P1.

KJENDISPAR: Maja Nilsson Lindelöf har skapt sin egen karriere gjennom sosiale medier og klesmerket Lis Bonne Atelier. Her med mannen Victor Lindelöf, som spiller for Manchester United.

Maja Nilsson Lindelöf, som giftet seg med Manchester United-forsvarer Victor Lindelöf i mai 2018, forteller at hun ble knust da hennes ferske ektemann måtte dra fra bryllupet 36 timer senere.

Årsaken? Han skulle til Russland for å spille fotball-VM for Sverige.

– Da han stengte døren etter seg, satt jeg og gråt blant alle gaver og blomster i leiligheten i Västerås, sier Nilsson Lindelöf, ifølge Expressen.

Hun fortsetter:

– Det var en så lykkelig og vakker dag, og så satt Victor på et fly til Russland. Jeg kjente på en sorg over at vi ikke fikk oppleve den tiden sammen, sier hun.

FORELDRE: Maja Nilsson Lindelöf og Victor Lindelöf. Her fra 2019, kort tid etter at barnet Ted Louie kom til verden. I 2021 ble de tobarnsforeldre da Francis ble født.

Uttalelsene setter fyr på sosiale medier.

Den svenske programlederen og journalisten Thomas Wilbacher valgte å dele en skjermdump av Nilsson Lindelöfs uttalelser på sin Twitter-konto, og la til flere gråtende emojier.

Wilbacher styrer podkasten «The Tutto Experience», som er en av Sveriges største fotballpodkaster.

I skrivende stund har innlegget over 1300 likerklikk og en rekke kommentarer. Wilbacher har også underbygd sin kritikk, etter at noen tok til tale for å forsvare fotballfruen.

– Hvorfor bagatellisere eller latterliggjøre en historie om en opplevd følelse akkurat der og da? Jeg blir så lei av all frekkheten. En historie er en historie og dette er Majas, skriver en blant annet.

Da svarte Wilbacher dette:

– Fordi verden ser ut som den gjør og folk lider. At dette da skal få deg og andre til å føle menneskelighet gjør meg deprimert, skriver Wilbacher.

Den svenske forfatteren og journalisten Anton Berg har også valgt å kommentere Lindelöfs uttalelser.

– Man lurer på hvordan den internasjonale toppfotballen er, og man får svar med en gang! Hun har det tøffere enn noensinne, skriver han.

Forfatteren mener at fotballfruen og influenseren burde vist mer innsikt i sine egne privilegier.

– Det er tøft for dem på mange nivåer, helt klart. Men å ikke nevne millionene de tjener, gjør hele historien irrelevant, skriver han videre.

Nilsson Lindelöfs kommentarer kom i forbindelse med at fotballfruen fortalte om hvor vanskelig det var å få planlagt et bryllup med en fotballspiller som stort sett er opptatt hver helg, på grunn av de mange klubb- og landslagsoppdragene gjennom et år.

Datoen ble presset inn mellom et Champions League-sluttspill og et påfølgende VM, og det skapte usikkerheter i inngangen til bryllupet.

Champions League-finalen var nemlig samme dag som bryllupsdatoen, og hvis Manchester United hadde tatt seg hele veien til finalen, ville bryllupet blitt avlyst.

United røk ut i 16-delsfinalen mot Sevilla i mars, to måneder før bryllupet fant sted.

– Det gikk så vidt. Men det er som vårt liv ofte er, måtte vi bare ta sjansen, sier hun videre.

Nilsson Lindelöf delte også om tiden da hennes bror Albin skal ha blitt innlagt på sykehus etter å havnet i psykose, men deretter rømt derifra. Nilsson, som på den tiden bodde i Oslo, måtte haste hjem til Sverige. Senere kom det frem at broren har schizofreni.

Fotballfruen fortalte at hun selv har slitt med psykisk sykdom og spiseforstyrrelser. Det har hun tidligere også vært åpen om på sine sosiale medier.