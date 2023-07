Graham Hansen tilbake på trening dagen før skjebnekampen

HAMILTON (VG) Mandag var Caroline Graham Hansen tilbake på trening med det norske laget før den andre gruppespillskampen mot Sveits. Sveits har lagt taktikken, og satser på seier.

TILBAKE: Caroline Graham Hansen virket å være i godt slag på Norges trening i Hamilton. Vis mer







Det norske laget trente på Porrit stadium i Hamilton, om lag 12 mil sør for Auckland der det norske laget har holdt til frem til nå, og virket å være tente og klare for å gjennomføre en god økt.

Graham Hansen har vært isolert på hotellet i to dager på grunn av en sår hals, og deltok derfor ikke på Norges første trening etter 1–0-tapet mot New Zealand.

Beskjedene fra de norske spillerne var at de ikke var bekymret for Hansens helse, og at de tok sikte på at hun ville bli klar til tirsdagens kamp mot Sveits.

Det ser det nå ut til at hun er, og er også noe som det sveitsiske laget tar sikte på at hun vil bli.

– Vi planlegger for at hun er der, om ikke er det en annen toppspiller som tar hennes posisjon, sa Inka Grings tidligere mandag. Hun er Sveits sin hovedtrener.

Guro Pettersen var derimot en annen spiller som stod over økta før Sveits-kampen. Hun har en kjenning i låret, og stod over på grunn av belastningsstyring. Det opplyser lagets pressesjef.

PÅ PLASS: Caroline Graham Hansen. Vis mer

Kampen mot Sveits blir Barcelona-stjernen sin 100. landskamp for Norge. Hun er en nøkkelspiller for det norske laget, som trenger en seier for å beholde sin VM-skjebne i egne hender.

Den sveitsiske landslagssjefen er i alle fall klar på hva de planlegger for mot Norge:

– New Zealand var smarte og reagerte bra. Dette skal vi også prøve på, hvorfor gjøre noe annerledes da vi så det fungerte for dem? Vi så at Norges formasjon ga gode store rom, og vi må spille for å utnytte de rommene, sa Grings.

Senere i dag skal Hege Riise, Ada Hegerberg og Tuva Hansen møte til internasjonal pressekonferanse på kamparenaen Waikato stadion i samme by.

Med tap for Sveits vil Norge trolig være uten sjanser til avansement allerede før siste runde i gruppespillet, noe som aldri tidligere har skjedd med et norsk seniorlandslag i sluttspill i VM, EM eller OL.

Om det blir uavgjort mot sveitserne, vil Norge være avhengig av hjelp fra New Zealand i siste runde om det skal kunne bli avansement. Norge møter Filippinene i siste kamp søndag og må vinne den også, mot gruppens antatt svakeste lag.