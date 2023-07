Askeladdens beskjed til Molde: - Bare kom. Kom og prøv dere.

Etter en sluttdramatikk uten sidestykke, gikk askeladden Kjelsås fra nivå tre i norsk fotball til en sensasjonell cupsemifinale.

Jens Aslaksrud feirer med Kjelsås-gjengen etter å ha scoret 2–1 seks minutter på overtid. Vis mer





Kjelsås-Raufoss 2–1

Jens Aslaksruds straffespark hele seks minutter på overtid sørget for Kjelsås’ første cupsemifinale noen gang. Forrige lag et nivå tre-lag nådde så langt?

Sogndal i 1976 (!), de gikk da helt til finalen.

– Det sier alt om hva de har fått til. Man klager på hva fotballen er blitt, med penger og makt. Dette er en bitte liten klubb med knapper og glansbilder, som får til noe helt sykt, sier tidligere Kjelsås-spiller og nåværende TV 2-profil Simen Stamsø Møller.

Han kaller den ufattelige avslutningen på kampen «fryktelig jævlig og fantastisk på samme tid».

Etter en snau time fikk hjemmefansen scoringen de hadde håpet på, da Rasmus Eggen Vinge avsluttet et godt angrep på nydelig vis.

Like før slutt kom den absurde utligningen. Raufoss’ Nicolai Fremstad trodde først at hans kontante hodestøt i mål ble annullert for offside.

Markus Johnsgård var offsideplassert og bak dødlinjen – altså utenfor banen – da han headet ut i feltet igjen. Det ble til slutt den målgivende pasningen. Dommer konfererte så med assistentdommer og valgte til slutt å godkjenne scoringen.

Kjelsås i full jubel etter 2–1-seieren og semifinale. Vis mer

Sterkt uenig

Kjelsås-trener Eivind Kampen var mildt sagt uenig med avgjørelsen, og klarte rett og slett ikke finne ord hvor hvordan han trodde dommerteamet kom fram til den konklusjonen.

– Det er nesten uvirkelig hvordan vi svarte på det. For den er tøff. Jeg visste de var megasterke, men det de gravde fram som svar på den ... det er «next level», sier Kampen til TV 2.

Fire minutter på overtid hadde dramatikken et utrolig ess i ermet. Jens Aslaksrud gikk i bakken i feltet og fikk straffespark – og han ekspederte det selv i mål. Seks minutter på overtid sikret de den vanvittige seieren.

I semifinalen venter Molde hjemme på Grefsen stadion.

– Bare kom. Kom og prøv dere, sier Stamsø-Møller til Molde.

Semifinalen spilles 27. september på Kjelsås stadion.

Patrick Berg feirer etter å ha scoret fra 30 meters hold. Vis mer

Glimt møter Vålerenga

Bodø/Glimt var uten flere profiler, og har mistet Hugo Vetlesen til Club Brügge og Joel Mvuka har endelig fullført sin overgang til fransk fotball.

Likevel hadde de god kontroll fra start mot HamKam, og traff metallet to ganger før Albert Grønbæk omsider sendte gjestene i ledelsen på Briskeby tidlig i andre omgang.

Patrick Berg hadde flere gode avslutninger, før han kvarteret før slutt banket ballen i mål fra om lag tredve meter. En nydelig avslutning fra lang distanse – som langt på vei punkterte kampen.

Vel, HamKam mente seg snytt for scoring nærmere slutten av kampen, da Jonas Enkerud tilsynelatende bredsidet ballen i mål. Målvakt Nikita Haikin reddet ballen, «Kamma» mente den var inne – men dommerne var ikke med på den.

Glimt møter Vålerenga i semifinalen.