Kraftige reaksjoner på Graham Hansen-tirade: – Åpenbart store konflikter

AUCKLAND/OSLO (VG) Caroline Graham Hansens (28) eksplosive tirade mot landslagsledelsen avdekker store gnisninger internt, ifølge flere eksperter.







– Det er åpenbart store konflikter, og ting som ikke er kommet frem ennå. Det er mer enn bare taktiske vurderinger, og man trenger ikke være konspirasjonsteoretiker for å slå fast det. Det er store gnisninger internt, sier NRK-kommentator Carl-Erik Torp om det smått sjokkerende TV-intervjuet Graham Hansen gjorde tirsdag.

I en lengre tirade overfor Viaplay like etter at hun ble vraket til 0–0-kampen mot Sveits, sier hun at hun har følt seg tråkket på i et år og gir janteloven skylden. Hun går langt i å kritisere landslagsledelsen for behandlingen hun har fått.

Det oppsiktsvekkende intervjuet har fått konfliktene i landslaget opp til overflaten, mener Torp. Han er likevel forsiktig med å være for bombastisk med akkurat hva som ligger bak basert på intervjuet.

Før kampen skrev Torp på Twitter at vrakingen av Graham Hansen var en form for fallitterklæring fra landslagssjef Hege Riise. Hun selv ønsket ikke å kommentere hverken Torps eller Graham Hansens utspill på pressekonferansen etter kamp.

– Det er noe som har gått gærent i hele inngangen her. Det var min kritikk før kampen. Man må klare, som leder og trener, å utnytte spillernes styrke. Om en av verdens beste spillere starter på benken, har man mislyktes i en viss grad, sier Torp.

Hans spådom er likevel at ledelsen og Graham Hansen snakker ut i tide før kampen mot Filippinene søndag, som Norge må vinne for å avansere i VM.

Fakta Slik kan Norge gå videre i VM Norge ligger sist i gruppe A med ett poeng på to kamper. Én kamp gjenstår, søndag 30. juli klokken 09.00 mot Filippinene. Samtidig møtes New Zealand og Sveits i Norges gruppe. For Norges del, er saken enkel: De må vinne kampen mot Filippinene. Hvis ikke er de uansett ute av VM. Ved tremålsseier er Norge videre uansett. Skulle Norge vinne med mindre enn to mål, er de også avhengig av resultatet i den andre gruppekampen: Sveits-seier gjør at Norge er videre med fire poeng, mot New Zealands og Filippinenes tre.

New Zealand-seier gjør at Norge må ha bedre målforskjell enn Sveits for å gå videre. Før siste runde har Norge ett minusmål, mens Sveits har to plussmål. Dermed må Norge vinne med minst to mål for å være sikre i dette scenarioet.

Blir det uavgjort mellom Sveits og New Zealand, må Norge ha bedre målforskjell enn New Zealand for å gå videre. Det betyr at de må slå Filippinene med minst to mål. Viaplay-kommentator Jørn Sundby trekker frem ytterligere ett scenario. Dersom New Zealand vinner 1–0 og Norge 2–0 i sine kamper, er Norge og Sveits helt likt på poeng, målforskjell og antall scorede mål. Da vil gule kort bli avgjørende. Før siste runde har Sveits to gule kort og Norge ett. Vis mer

Graham Hansen tok en pause på landslaget kort tid etter at Riise presenterte sin første tropp som landslagssjef forrige høst.

Hun gjorde comeback i tide før fotball-VM i New Zealand og Australia, men virker altså ikke veldig imponert over behandlingen hun har fått etter returen.

– Det var litt slik som jeg fryktet, at det måtte ligge noe mer bak enn en litt sår hals. «Caro» med sine kvaliteter er en som bør starte for Norge i hvilken som helst kamp. Det fikk vi bekreftet, at det ligger mer bak, analyserer NRKs ekspert og toppspiller Elise Thorsnes.

Hun mener det er åpenbart at Graham Hansen har fått en annen posisjon i laget enn den hun hadde tidligere. Under den forrige trenere Martin Sjögren var hun landslagets ubestridte stjerne store deler av perioden, da Ada Hegerberg hadde sin konflikt med landslaget.

– Hun hadde en stor rolle under Sjögren, med god grunn. Hun presterte veldig bra og var visekaptein. Jeg tenker at det kanskje er noe av de tingene som har endret seg, og at hun ikke har den posisjonen i gruppen lenger, sier Thorsnes.

I Sverige peker Aftonbladets kommentator Johanna Frändén på at det virkelig ikke stå bra til i nabolandet.

«VMs største dramaqueens må slutte å krangle, og heller tenke på hva de i det hele tatt har å gjøre i et VM», skriver Frändén i sin kommentar tirsdag.

Hun var også kritisk til den norske innstillingen i kampen mot New Zealand. Da spurte hun om Norge i det hele tatt syntes det var moro å spille i VM.

Danske Amalie Bremer, radio- og podkastvert i Kvindefodbollpodcasten, sparer heller ikke på kruttet.

«Dette er seriøst fullstendig vilt. For en nedsmelting i Norges VM-leir», skriver hun og legger ved Graham Hansens intervju med Viaplay.