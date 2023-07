Graham Hansen om stjernegalleriet: – Synd vi ikke har fått mer ut av det

AUCKLAND (VG) Den internasjonale pressen stusser over at stjernegalleriet Norge ikke har prestert siden EM i 2013. Nå svarer Graham Hansen på forvirringen.

forrige





fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG







Det ble det store temaet på pressekonferansen med Maren Mjelde, Caroline Graham Hansen og Hege Riise dagen før åpningskampen mot vertsnasjon New Zealand på Eden Park.

I EM i 2013 gikk Norge helt til finalen, men tapte for Tyskland.

De internasjonale journalistene peker på kvaliteten i laget, men erkjenner at prestasjonen i landslagssammenheng ikke gir like mange stjerner i boken. Nå lurer de på hvorfor.

– Kvaliteten er der, men kanskje forventningene er for store på grunn av det vi som individuelle spillere har klart i våre respektive klubber, sier Hansen.

Hvordan tror du VM ender? Bli med i VM-profeten!

Guro Reiten briljerte for Chelsea med flest målgivende i Womens Super League denne sesongen, Caroline Graham Hansen har nettopp vunnet Champions League og Ada Hegerberg er spilleren med flest mål i den prestisjefulle turneringen.

På lister over toppspillere å følge med på i årets VM, blir Reiten, Hansen, Hegerberg og Maanum trukket fram.

Se klubbstatistikken til spillerne her:

Grafikk: www.sofascore.com

Likevel har få troen på at Norge kan gå langt, og det bekrefter landslaget også selv ved å sette seg den beskjedne målsettingen om å gå videre fra gruppen.

Graham Hansen mener at til tross for at profilene er der, er det ikke alltid slik kvaliteten automatisk overføres til landslaget.

– Det er ikke alltid gitt at man kan gjenskape det med en gang på landslaget. Det er synd at vi ikke har fått mer ut av det, men vi jobber så hardt vi kan for å prøve å gjøre en endring, sier Hansen videre.

KLAR: Caroline Graham Hansen er klar for å starte med blanke ark mot New Zealand. – Alt føles veldig annerledes. Det er ingenting sammenlignet med da vi forlot turneringen i fjor, sier Hansen og sikter til det nye trenerteamet. Vis mer

Første hinder er New Zealand på Eden Park som starter klokken 09.00 norsk tid torsdag. Kampen er utsolgt, og det mener vertsnasjonen kan være nøkkelen mot Norge.

– De kan gi oss et angrep, så vi må bare fokusere på å åpenbart stoppe de fra å være farlige, sier kaptein Pia Percival ifølge Reuters.

– Lyden vil gi oss energi, sier Ali Riley og sikter til publikum.

Landslagssjef Hege Riise innrømmer at de har snakket seg gjennom omgivelsene som vil vente det norske laget på Eden Park.

– Vi har snakket oss gjennom det å spille på et stadion med ti til 15 norske som heier på oss. Vi kan ikke fokusere for mye på det, og mange av spillerne har spilt foran et stort publikum før. De må bruke erfaringen, sier Riise.

Til tross for omgivelsene, mener landslagssjefen at det kan slå ut begge veier, og føler at Norge er godt forberedt.

– Vi vet det blir mye press i en åpningskamp, både for hjemmelaget og oss. Vi føler at vi vet hva vi kan forvente oss, men alt kan skje, sier hun videre.