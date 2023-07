Hovland med superrunde: Spilte seg inn i seierskampen

Viktor Hovland (25) spilte seg inn i serierskampen i The Open med en kanonrunde lørdag. Golfekspert Henrik Bjørnstad mener nordmannen er i en veldig god posisjon før finaledagen.

I TETSTRIDEN: Viktor Hovland spilte seg kraftig opp lørdag. Vis mer

– Han går en utrolig bra runde. Han har gjort veldig få feil. Det var egentlig den runden vi hadde håpet på og trengte for at han skulle ha en mulighet i morgen, sier Henrik Bjørnstad, tidligere proffgolfer og nåværende Discovery-ekspert, til VG.

Viktor Hovland startet dagen på par parForventet antall slag på et gitt hull , men spilte seg mesterlig opp. Birdie BirdieEtt slag under hullets par på hull 1, 5, 8, 12, 15, 18 og bare en bogey bogeyEtt slag over hullets par gjennom hele dagen, førte nordmannen opp på fem slag under par totalt.

Regnværet dro seg til utover Hovlands runde i Liverpool, noe som gjorde forholdene for god golf utfordrende. På det siste hullet havnet nordmannen ute i det dype gresset, men løste slaget fint og spilte seg inn på green.

Der senket Hovland en åtte meters putt og satte sin sjette birdie for dagen:

Dermed avsluttet Hovland runden på en delt femteplass.

– Han setter den! Putteren våkner til liv. Seiershåpet lever i Liverpool. Det er så deilig å se at han leverer, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.

Brian Harman leder fortsatt The Open med ni under par, men amerikaneren har kun gått sju hull på sin tredje runde. Hovland er kun ett slag bak andreplassen foran finaledagen søndag.

– Det er en fantastisk posisjon å være i. Han kan komme inn i søndagen med lave skuldre. I fjor ledet han og McIlroy med fire slag før den siste runden. Da blir det mer nerver, sier Bjørnstad.

Regnværet preget Viktor Hovland og resten av The Open-feltet lørdag. Vis mer

I fjor gikk Hovland den siste runden to over par og endte på delt fjerdeplass.

– Nå har jeg troen på at dette er mulig, sier Bjørnstad, som har liten tro på at amerikanske Harman skal ligge så langt foran feltet når vi går inn i søndagen.