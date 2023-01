Skeid varsler hjemmekamp mot Molde 600 km unna Oslo: – En fallitterklæring

Regjerende mester Molde kan bli tvunget til å spille cupkampen mot Skeid i Trøndelag, ifølge hovedstadslagets daglige leder.

Skeid kommer med et overraskende forslag til arena for mars-oppgjøret mot Molde – langt unna hjemmebanen Nordre Åsen. Her feirer Jakob Napoleon Romsaas, Johnny Buduson og Ulrich Ness mot Brann i Obosligaen i fjor.

10.01.2023 15:41 Oppdatert 10.01.2023 17:22

Skeid-sjef Daniel Holmeide Strand har flere ganger uttrykt frustrasjon over Oslo kommune på grunn av arenasituasjonen i hovedstaden. Hjemmebanen Nordre Åsen har de siste årene blitt omtalt som en skandale. Nå skal kunstgresset endelig bli fikset, men ikke i tide til fjerderundekampen mot Molde i mars, ifølge Holmeide Strand.

Derfor har Obosligaen-laget bedt Norges Fotballforbund om å få spille cupkampen inne i Vallhall. Ifølge daglig leder Strand er NFF negativt innstilt til søknaden. Vallhall skal ikke oppfylle kriteriene for toppfotball blant annet på grunn av manglende fastmonterte stoler for publikum. Det gjør at Skeid vil flytte hjemmekampen nesten 600 kilometer – til Frøya Storhall i Trøndelag.

– Ha-ha-ha. Da må jeg bare si at det er en fallitterklæring for Oslo-fotballen hvis Skeid må dra til Frøya Storhall for å spille hjemmekamp. Jeg syns det er merkelig å høre, men jeg kjenner ikke til bakgrunnen her, er Molde-trener Erling Moes reaksjon overfor VG.

Cupmester Molde ønsker naturligvis å forsvare tittelen. Flybillettene til Oslo er allerede bestilt. Skeid ser på sin side ikke på det som mulig å spille i hovedstaden hvis NFF ikke godkjenner Vallhall Arena. Raskt.

– Da Molde ble slått ut av europacupen, meldte vi inn at kampen skulle spilles 11. mars i Vallhall. Vi har fortsatt ikke fått svar fra NFF om det blir godkjent, men fått signaler på at de er negative til det, sier Holmeide Strand til VG.

HAR SLITT MED BANEN: Skeid-leder Holmeide Strand er misfornøyd med Oslo kommune og Norges Fotballforbund. Her er han på Nordre Åsen i oktober 2021.

– Vi har derfor meldt inn Frøya Storhall som alternativ fordi det er rett og slett er mangel på baner i Oslo som innfrir kravene til toppfotball så tidlig på året.

– Hvordan er det mulig?

– Det står faktisk ganske dårlig til med banesituasjonen her i byen. Det er kork og kokos på vår egen bane. Den er hard som betong. Vi må også ha gode nok flomlys. Vi står kun igjen med Intility Arena som et annet alternativ, men den skal være vinterstengt, sier Holmeide Strand.

Da VG kontakter Intility Arena-leder Stig-Ove Sandnes, opplyser han at anlegget åpner 1. mars.

INTILITY-SJEF: Tidligere Vålerenga-sjef Stig-Ove Sandnes er nå daglig leder for arenaen som brukes av hovedstadsklubben i Eliteserien.

– Da kan det passe for Skeid-Molde-kampen 11. mars?

– Det har jeg ikke en formening om. Jeg har ikke hørt noe fra Skeid, sier Sandnes til VG.

– Vi har ikke kontaktet dem, medgir Skeids daglige leder da VG konfronterer ham med at Intility Arenas varmekabler og flomlys er påskrudd fra 1. mars.

– Sånn sett kan det passe?

– Det har en leiekostnad som er ganske stor. Det er et overdimensjonert anlegg for vår tilskuerbase. Det er et anlegg vi ikke ønsker å bruke. Skeid-fansen har ikke Intility som et hjertebarn.

– Er varslingen om kamp i Frøya Storhall en protest mot NFF og Oslo kommune?

– Vi ønsker å spille i Vallhall, men hvis ikke vi får lov til det, kom vi frem til Frøya Storhall. Det er overraskende, men den innfrir faktisk alle kravene. De har klart å bygge en toppfotballarena på Frøya, i motsetning til i Oslo, hvor det er få av dem, sier Holmeide Strand.

REGJERENDE MESTERE: Molde feiret på Ullevaal stadion etter å ha beseiret Bodø/Glimt med 1–0 i mai i fjor.

Molde-trener Moe ser humoristisk på situasjonen.

– He-he-he. Frøya har helt sikkert en knakende fin storhall, men dette er noe Skeid må forholde seg til forbundet om, sier suksesstreneren, som ledet blåtrøyene til både cup- og eliteserietittel sist sesong.

– Men å dra oss inn i en slik situasjon, føler jeg blir feil. Vi vil spille kampen. Jeg kjente ikke til at Skeid har så store problemer med å få til en arena. Jeg regner med at forbundet ordner opp i et egnet sted å spille kampen, sier Moe.

TAR SAKEN MED ET SMIL: Molde-trener Erling Moe stresser ikke av tanken på å spille mot Skeid i Frøya Storhall.

Ifølge Skeids daglige leder er ikke dialogen med NFF spesielt god. Han har tidligere gått hardt ut mot Oslo kommune for kunstgresset på Nordre Åsen og skapt reaksjoner med «dynamisk prising» av billetter før lokaloppgjøret mot Lyn i fjor.

– Vi har mast stadig på NFF, men fortsatt ikke fått en avklaring. Datoen nærmer seg med stormskritt. Hvis vi ikke får en godkjennelse av NFF ganske fort, må vi ut av Oslo, sier Holmeide Strand.

– Hvorfor bør dere få kunne bruke Vallhall når den ikke innfrir kravene?

– Det er petimeterkrav som NFF bruker imot det. Det går på innbytterbenker som er for nære banen. Dermed må man bruke klappstoler. Vallhall har også trebenker på tilskuerplass og ikke fastmonterte stoler. Det er et av kravene som ikke er i orden, men det må man kunne lempe på i denne sammenheng. For det er jo ganske spesielt at NFF har lagt fjerde runde i NM samtidig som Kollenhelga.

VG har tidligere omtalt Ranheims sinne mot forbundet for oppsettet av 4. runde-kampen mot Bodø/Glimt. Arrangementsansvarlig Rune Pedersen henviser VG til konkurransedirektør Nils Fisketjønn, som igjen ber VG kontakte kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen.

– Vi har hatt en dialog med Skeid om bane for cupkampen mot Molde. Den grunnleggende bestemmelsen er at kampene skal spilles på egen hjemmearena. Ved henvendelser om flytting er utgangspunktet vårt at banene det ønskes flyttet til må være godkjent for nivået det skal spilles på. Valhall er ikke en godkjent for offisielle kamper for Eliteserien eller Obosligaen, noe vi også har svart Skeid. Vi har derfor gitt innspill på å finne en godkjent stadion. I Stor-Oslo er det flere arenaer som er godkjente på Obos-nivå, sier Anderssen til VG.

Ifølge Holmeide Strand kan ikke Skeid låne arenaene til bynaboene Grorud og KFUM på grunn av henholdsvis ødelagte varmekabler og utilstrekkelig flombelysning.

– Altså om man skulle avvike fra kravene, kan man like gjerne avvike kravene i Vallhall – som gir best forhold for både lag og publikum. Ingen gidder å fryse rumpeballene av seg i mars på Ekeberg (KFUM). Da stikker de heller i Kollen og raver drita rundt der i skogen. Der får man jo fyrt opp en primus i det minste, mener Skeids daglige leder.

Holmeide Strand hevder at heller ikke LSK-hallen, Raufoss Storhall eller andre baner i nærheten av Oslo er mulig å bruke til kampen mot Molde.

– Det vi savner, er en politisk vilje til gjøre noe med baneforholdene i Oslo. Byrådet som sitter nå har gjort en kjempebra jobb med å bygge ut anlegg, men toppfotballen blir behandlet som en spedalsk, sier Skeid-sjefen.

PRIORITERER BARN OG UNGE: Idrettsbyråden i Oslo, Omar Samy Gamal, svarer på kritikken fra Skeids daglige leder.

Omar Samy Gamal er idrettsbyråd i Oslo for SV. Han betegner kritikken som rar.

– Det er ingen norske politikere som noen gang har investert mer i idrettsanlegg enn dagens byråd. Siden vi tok over har vi investert for over fem milliarder kroner. Skeid er en av klubbene som har tjent godt på det. Men, vi prioriterer først og fremst anlegg til barn og unge, og derfor kommer ikke alle toppklubbene i Oslo til å få hver sin toppidrettsarena, sier Gamal til VG.

– Vi har også mange gode toppanlegg i Oslo. Hvis det ikke er mulig å spille én cupkamp på noen av disse når vi kommer til mars, er det kravene fra NFF det er noe feil med. Ingen hos oss har hørt om problemet med denne cupkampen før dere i VG tok kontakt.

PS! Denne cupkampen tilhører norgesmesterskapet for 2022, som avsluttes med finale denne våren.