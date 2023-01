The Sun: Manchester United-stjerne sto over kamp på grunn av bilkrasj

Antony (22) var kryptisk etter at han scoret i 3–1-seieren mot Everton fredag. Nå hevder engelske medier å vite sannheten bak uttalelsene.

MÅLFEIRING: Antony puttet fingrene i ørene etter 1–0-målet mot Everton.

09.01.2023 11:10 Oppdatert 09.01.2023 11:27

– Jeg er også lettet nå siden jeg de siste dagene også fikk et sjokk. Jeg vil imidlertid ikke si mer om hva som skjedde, jeg er imidlertid glad for at jeg kan legge det bak meg. Det var et veldig vanskelig øyeblikk, uttalte brasilianeren til TNT Sports etter seieren.

Uttalelsene skapte forundring og spekulasjoner. Nå skriver imidlertid både The Sun og Daily Mail at 22-åringen var involvert i en bilulykke.

Hendelsen skal ha skjedd etter 1–0-seieren over Wolverhampton på nyttårsaften, og det blir beskrevet som «mørkt og vått» da Antony angivelig krasjet i sin BMW X6.

Politiet skal ha gjennomført en promilletest etter hendelsen som United-stjernen besto, ifølge mediene.

Manchester United-manager Erik ten Hag valgte å utelate Antony fra 3–0-seieren mot Bournemouth, men ville ikke gi noe mer info enn å si at han var skadet.

Fredag var Antony imidlertid tilbake på banen og scoret det første målet da Manchester United tok seg videre i FA-cupen.

– Jeg er veldig takknemlig for at Gud har lagt det bak meg nå. Jeg er også takknemlig for at klubben med spillerne og manageren har støttet meg. Dette tilhører fortiden nå, sa Antony.

Manchester United-kanten ble kjøpt for rundt 900 millioner kroner fra Ajax i sommer. Han har scoret fire mål på 15 kamper denne sesongen.

Manchester Uniteds neste kamp er mot Charlton Athletic i ligacupkvartfinalen tirsdag kveld. Kampstart er 21.00 og vises på TV3+ og Viaplay.