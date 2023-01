Tengstedt solgt til Benfica: – En historisk avtale for Rosenborg

Rosenborg-suksessen Casper Tengstedt (22) er solgt til portugisiske Benfica for en rekordsum.

11.01.2023 21:27 Oppdatert 11.01.2023 21:49

Etter det VG kjenner til, betaler Benfica omtrent ti millioner euro for å sikre seg dansken, som etter dagens kurs vil bety 107 millioner kroner. I tillegg kan bonuser slå inn: TV 2 har rapportert at det kan øke til 120 millioner kroner med fullklaff for Tengstedt i Portugal.

– Det er en historisk avtale for Rosenborg, men samtidig trist å miste en så god spiller. Men når den sportslige pakken for Casper og den økonomiske pakken for oss er så bra, da ble det en enkel avgjørelse, sier RBKs sportslig leder Micke Dorsin.

Tengstedt kom til Rosenborg i sommer og har levert 15 scoringer på 14 kamper for trønderne. Ifølge VGs opplysninger kostet han 8,5 millioner kroner fra Horsens. Den danske klubben skal ha en prosentandel av Benfica-pengene nå, men Rosenborg gjør garantert sitt største salg noensinne. Rekorden tilhørte John Carew, da superspissen ble solgt til spanske Valencia for 75 millioner kroner (9 millioner dollar og ti cent!) i 2000.

– Dette er et helt vilt salg, medgir Rosenborg-trener Kjetil Rekdal overfor VG.

Saken oppdateres!