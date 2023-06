Forsvarer VAR-tidsbruken etter klagestorm: – Må bare glemme klokken

Det var mange og lange pauser i kampen mellom Stabæk og Rosenborg søndag. Dommersjef Terje Hauge forsvarer tidsbruken.

TIDKREVENDE KVELD: Stabæks keeper Isak Pettersson og dommer Svein Oddvar Moen i prat i kampen mellom Stabæk og Rosenborg.

12.06.2023 23:29 Oppdatert 13.06.2023 00:13

Da Rosenborg gjestet Stabæk på Nadderud søndag, ble VAR-bruken den store snakkisen etter kampslutt. To mål ble annullert og til sammen ble over ti minutter viet til VAR-rommet.

«VAR fungerer ikke godt nok i Eliteserien slik det er nå», skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

Til VG påpeker han at han ikke mener kompetansen, men antall bilder og vinkler. VAR-teamet benytter seg av fra fem til 13 kameraer i Eliteserien. I Premier League – og under internasjonale mesterskap – er det mange flere. Det er vanskeligere å finne de riktige bildene og vinklene i Norge.

– Derfor brukes det så lang tid at det suger energi og rytme ut av mange kamper, fortsetter Tjærnås.

Stabæks supporterklubb, Stabæk Support, sendte et åpent brev til Norges Fotballforbund etter kampen, der de blant annet ber forbundet om å legge ned VAR.

I situasjoner der dommeren blir kalt bort til TV-skjermen, har gjennomsnittstiden vært på to minutter og ti sekunder. I søndagens Nadderud-kamp ble det brukt to minutter og 39 sekunder på en slik situasjon.

Enda verre var tidsbruken etter scoring.

Alle mål skal sjekkes av VAR. Tiden brukt på en slik situasjon er vanligvis på 30 sekunder, men i en tilsvarende situasjon på Nadderud ble det brukt to minutter og 24 sekunder.

– Da kan vi spørre oss, hvorfor gjorde vi det? Det må vi evaluere og analysere når vi får all informasjon inn, sier Terje Hauge til VG.

Han har likevel en tanke om hvorfor det ble brukt så lang tid.

– Det vi har sagt til våre dommere er at det er ekstremt viktig å gå ut med riktig avgjørelse, og da må vi bare glemme klokken. I går var det snakk om 55 millimeter, og da tipper jeg de sa at det er så små marginer at de måtte dobbeltsjekke en gang til, sier Hauge, og sikter til scoringen til RBKs Edvard Tagseth i det 44. minutt som ble annullert for offside.

GODTAR TIDSBRUKEN: Dommersjef Terje Hauge er mer opptatt av riktige avgjørelser enn lang tidsbruk.

Dommersjefen har tidligere sagt til NRK at man må gi dommerne ti runder for å finne en felles uniformering og felles forståelse for hvordan det skal håndteres.

Nå har det blitt spilt ti runder, og Tjærnås mener det ikke handler om dommerne.

– Det har med forutsetninger for å lykkes, altså premisser og rammer – ikke kompetansen. Selvsagt skal de få tid til innkjøring, men jeg tror ikke det blir så godt som en ønsker uten å ha flere og bedre bilder til disposisjon, skriver Tjærnås til VG.

Det er ikke dommersjefen enig i.

– Vi forholder oss til de kameraene som er tilgjengelige. Vi er veldig fornøyde med det tekniske; bildene, kommunikasjon og monitor. Det begynner å flyte bra der, sier Hauge.

Han er mer opptatt av hvordan han kan skape en forståelse for hvorfor det tar ekstra tid.

– Nå som alt er nytt, må vi gjøre det to ganger. Man skal være 110 prosent trygg på at utfallet er riktig, og det får gå på bekostning av tid, i alle fall når det er snakk om millimeter. Men jeg er overbevist om at over tid, med erfaring, så vil vi kutte ned på tiden, sier Hauge.