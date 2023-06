The Guardian: Manchester United gir opp Kane

Ifølge den engelske avisen vil det koste altfor mye å kjøpe Harry Kane (29) fri fra Tottenham.

Derfor trekker rødtrøyene seg fra den omtalte kampen om å sikre seg Kanes tjenester.

«Manchester United har avsluttet deres interesse i Harry Kane fra Tottenham i sommer. De føler at pengene som måtte til for å lure den engelske landslagsspissen til Old Trafford er urealistiske.»

Det skriver The Guardian onsdag kveld.

Ifølge avisen skal manager Erik ten Hag (53) ha forståelse for at klubben ikke anser det som forsvarlig å forsøke å kjøpe 29-åringen. Kane har ett år igjen av kontrakten, men spissen er likevel priset skyhøyt av Tottenham.

Nettstedet Transfermarkt verdsetter Kane til over én milliard kroner.

Angriperen puttet 30 mål i Premier League denne sesongen, bare slått av Erling Braut Haalands 36 nettkjenninger i kampen om toppscorertittelen.