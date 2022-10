Hansen kan gi seg på landslaget: – Må ta en vurdering

MOLDE (VG) (Molde – Rosenborg 2–1) Med landslagets keepertrener på tribunen måtte André Hansen selv ta en del av skylden for det første baklengsmålet mot erkerivalen. Etter kampen åpnet Hansen for å gi seg med flagget på brystet, slik han gjorde for fem år siden.

KAN VÆRE FERDIG: André Hansen forteller til VG at hans tid på landslaget snart kan være over.

13 minutter siden

Etter å ha blitt overlistet av Ola Brynhildsen arrow-outward-link og David Datro Fofana arrow-outward-link i søndagens 1–2-tap arrow-outward-link på Aker stadion, sier Hansen til VG at det er mange ting som er med i vurderingen rundt hvorvidt han stiller seg disponibel til uttaket til privatlandskampene mot Finland og Irland i november.

– Vi er i sluttfasen av sesongen med eget lag, så jeg har ikke brukt så mye energi på det. Men selvfølgelig det må tas en vurdering for min egen del, sier Hansen til VG.

En landslagskarriere som stort sett har bestått av tid på benken virker kanskje ikke like forlokkende for Rosenborgs skuddstopper lenger. Spoler vi tiden tilbake til 2017, ga han seg av samme grunn. Det var fire år etter debuten.

Med Rune Jarstein fortsatt ute av spill, har Ståle Solbakken nesten utelukkende foretrukket Ørjan Håskjold Nyland mellom stengene. Også da Nyland kom klubbløs til kampene mot Slovenia og Serbia for en måned siden.

Hansen utelukker ikke at det kan ende med de elleve landskampene han har. Den siste spilte han senest i mars.

– Jeg har ikke tatt noen stiling til det. Nå er det ny toårsperiode mot nytt mesterskap, så jeg må gjøre opp et nytt regnskap med alle de faktorene som ligger inne i et sånt valg, med hva man får ut av det, hva man taper på det, hva man får ut med tanke på familie og hele totaliteten. Det er ikke jeg selv som avgjør, det blir på en måte et familieråd, sier Hansen.

– Hvordan er egen motivasjon for å fortsette?

– Jeg er utrolig privilegert som får være en del av landslaget. Det sier seg selv. Jeg har vært med veldig lenge nå, men på et eller annet tidspunkt er det en tid for alt. Særlig når man etablerer med familie og sånne ting. Da blir det en prioriteringssak. Det nærmer seg det uttaket, så jeg skal få ta en vurdering på det etter hvert.

Keepertrener Frode Grodås har ansvaret for sisteskansene under Ståle Solbakken. Han var på plass på Aker stadion sammen med landslagsassistent Kent Bergersen søndag.

Grodås er kjent med at Hansen vurderer sin fremtid.

– Vi har snakket om fremtiden hans, ja. Vi håper selvsagt at han vil være med videre. Vi trenger alle de gode keepere vi har. Vi kommer til å holde dialogen videre inn mot uttaket, sier Grodås til VG, som også sier at han var i Molde for å se på MFK-keeper Jacob Karlstrøm.

Tromsøværingen var med i troppen da Hansen voktet buret i mars.

Kampene mot Finland og Irland spilles henholdsvis 17. og 20. november.