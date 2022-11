Høgmo og Hovland hedret med pris: – Over all forventning

Både årets trener og årets forsvarsspiller i Allsvenskan er norsk.

ÅRETS TRENER I SVERIGE: Per-Mathias Høgmo.

8. nov. 2022 20:56 Sist oppdatert nå nettopp

Per-Mathias Høgmo ledet denne sesongen Häcken til klubbens første SM-gull noensinne: Gjennom sesongen har norske Even Hovland stått frem som en av Høgmos viktigste bærebjelker.

Da Allsvenskan tirsdag skulle dele ut prisen for både årets trener, årets målvakt, årets forsvarsspiller, årets midtbanespiller og årets angrepsspiller, stakk nordmennene av med to av prisene.

– Først og fremst en stor takk til alle som har stemt på meg. Det er mange dyktige kollegaer som har vært nominert, sa Høgmo etter å ha fått prisen for årets trener.

Han fikk overrakt prisen av den svenske landslagssjefen Janne Andersson, som var full av lovord om sin norske trenerkollega:

– Jeg synes det ser ut et trygt trenerteam som er tydelige overfor spillergruppen sin. I tillegg får de med seg alle på prosjektet, noe man merker hvis man besøker Häcken. De har en god kultur i klubben og man ser at de som jobber der trives med det.

Den norske midtstopperen Even Hovland har vært en sentral del i Høgmos gullvinnende lag. Sogningen vant prisen for årets forsvarsspiller.

– Det har vært en sesong over all forventning. Når jeg kom hit så håpet jeg at vi kunne kjempe om en plass i Europa, men å gå hele veien og ta gull er helt utrolig, sier stopperkjempen som neste år skal spille Champions League-kvalik med sin svenske klubb:

– Spiller vi sånn som vi har gjort i år, så kan vi fort spille oss inn i Champions League, sier Hovland etter å ha fått prisen.

Hovland legger ikke skjul på at hans norske hovedtrener var en viktig grunn til at han valgte å komme til Häcken. I Rosenborg fikk han bare tilbud om ettårskontrakt etter fjorårssesongen: