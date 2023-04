Brann-kometens tøffe tid: – Det har vært frustrerende

Med en brennhet Bård Finne (28) foretrukket på topp, er det blitt mindre spilletid for Aune Selland Heggebø (21) i Brann. Mot Vålerenga fikk han imidlertid en skikkelig opptur.

LYKKERUS: Aune Selland Heggebø beskriver 3–1-seieren mot Vålerenga som et av de beste øyeblikkene i Brann-karrieren. Spissen scoret det tredje målet.

24.04.2023

– Det er definitivt et av de beste øyeblikkene i Brann-trøyen: Å komme inn til et fullsatt Stadion og score mål, sier Aune Selland Heggebø til VG.

21-åringen var i 2021 det lille lyspunktet for Brann-supporterne i en ellers svært dyster sesong som til slutt endte med nedrykk til nivå to.

Se høydepunktene fra kampen her.

Heggebø ble koblet vekk etter gjennombruddssesongen, men ble værende i Bergen og scoret 13 mål i OBOS-ligaen i 2022. Gjennom vinteren har imidlertid 21-åringen trøblet med skader og lite spilletid, samtidig som Bård Finne (28) har herjet på topp for bergenserne.

– Det har vært mye tid på benken og så har jeg prøvd å jobbe meg inn på laget igjen. Det har handlet om å prøve å tenke utvikling, å stå i det og jobbe hardt på trening, sier Heggebø.

ÅRETS FØRSTE: Aune Selland Heggebø kom inn fra benken og brukte få minutter på sette 3–1 mot Vålerenga. Det var 21-åringens første scoring i årets eliteserie.

I årets tre første kamper har han blitt byttet inn i det 71., 72. og 75. minutt.

– Det har vært frustrerende, men jeg har snakket med mine nærmeste og prøvd å være offensiv i hodet. Det har vært viktig, sier Heggebø.

I 3–1-seieren mot Vålerenga noterte begge Brann-spissene seg for målpoeng. Finne hadde målgivende på 1–0 og skaffet straffen på 2–1, mens Heggebø kom inn fra benken med kvarteret igjen og satte inn 3–1.

– Vi trenger gode spillere som virkelig kriger om plassen. Vi har flere sånne dueller innad i troppen. Det er en helt vanlig kamp om plassen mellom to spillere som har lyst til å spille, sier Finne til VG om spissduellen.

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen, som satte inn straffen som Finne skaffet, merker at seierne ikke kommer like lett som de gjorde i fjor.

– Det er ofte i den siste halvtimen at kamper blir avgjort, i større grad nå enn i OBOS-ligaen. Vi må jobbe hardere, det merker vi. Da er det veldig gledelig at de som kommer inn kan avgjøre, sier Heltne Nilsen til VG.

ROSER HEGGEBØ: Brann-treneren Eirik Horneland gir Heggebø ros for jobben han har tilbakelagt denne vinteren.

Da VG spør Brann-trener Eirik Horneland om duellen på topp, er han rask med å påpeke at han ikke ser på det som en «duell».

– Jeg synes de utfyller hverandre på en veldig god måte. Denne gangen skaffer Bård straffespark og Aune scorer, begge ble veldig viktige for oss i denne kampen og er viktige i troppen vår, sier Horneland.

Brann-treneren sier Heggebø har brukt vinteren. At spissen også får et mål tidlig i sesongen, er naturligvis viktig for selvtilliten.

– Han gjør jobben sin på feltet hver eneste dag, men samtidig så har Bård bøttet inn mål gjennom hele vinteren. Vi kommer til å få bruk for begge denne sesongen, sier Horneland.

