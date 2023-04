Guardiola oppgitt etter Bellingham-spørsmål: – Du må forberede deg bedre

MANCHESTER (VG) City-sjef Pep Guardiola ble tydelig oppgitt da han ble spurt om Manchester City var interessert i Jude Bellingham (19).

14.04.2023 14:51 Oppdatert 14.04.2023 15:12

– Hvor mange pressekonferanser har du vært på her? Du vet svaret mitt. Du må forberede deg bedre. Neste spørsmål!

Pep Guardiolas reaksjon på spørsmål om Manchester City hadde interesse av Dortmunds midtbanejuvel Jude Bellingham var ikke til å misforstå: Det er ikke på hans bord å avgjøre.

Denne uken kom nyheten om at Liverpool angivelig trekker seg ut av kampen om midtbanespilleren. For å bruke Klopps ord:

«Hvis ungen din spør deg om en Ferrari, sier du ikke at det er en god idé. Du sier at det er for dyrt og dessuten kan du ikke kjøre den».

Manchester City møter Leicester i Premier League lørdag kveld.

Avstanden på seks poeng opp til serieleder Arsenal ble det største temaet på fredagens pressekonferanse med Guardiola.

Arsenal kan konsentrere seg fullt og helt om ligaen, mens City kjemper om flere titler, både i Champions League, i Premier League og i FA-cupen.

– Vi er stabile nå, og det er derfor vi vinner kamper. Men hvis vi taper i morgen, så blir vi ikke Premier League-mestere. Vi er seks poeng bak Arsenal, som spiller én kamp i uka, sier City-manageren.

Han ser ikke på det tøffe kampprogrammet som en klar ulempe for City.

– Ærlig talt, så vet jeg ikke. Når vi spiller hver fjerde dag, så er vi i en rytme, og det kan hjelpe oss. Når vi spiller én gang i uka, så kan du miste den rytmen.

City har én kamp til gode på Arsenal.

– Realiteten er seks poeng. Det er ingen garanterer for at vi kommer til å vinne kamper mot det beste laget i verden i oppbygningen, Brighton. Det finnes ikke noe lag i verden som er bedre i moderne fotball akkurat nå, sier Guardiola – og tenker på Brightons evne til å spille seg ut fra eget forsvar.

Dato for Citys oppgjør mot Brighton er ikke fastsatt.

